За святкові вихідні з українських портів вийшло 9 суден із продовольством

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Так до Тунісу відправили балкер HONORINE, який перевозить 27,5 тис. тонн українського зерна. На шляху до Бангладешу зараз перебуває балкер VELVET з 57 тис. тонн пшениці.

Сьогодні, 3 січня, в портах Одеса, Чорноморськ і південний на 19 суден завантажують 630 ти. тонн продовольства. Наразі нових суден на захід під завантаження не очікується.

Також у Босфорі на інспекцію очікують 94 судна. 69 з них - порожні від завантаження, а ще 25 - завантажені агропродукцією. Російська сторона системно продовжує гальмувати проведення інспекцій, через що судна очкують на них у середньому понад місяць. Так балкер T-Med з пшеницею на борту очікує на інспекцію з початку листопада 2022 року.

Загалом з одеських портів з 1 серпня 2022 року вийшло 620 суден. Вони експортували 16,5 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

30 грудня судно NEVA з гуманітарним вантажем української пшениці прибуло до Ефіопії та Сомалі, які знаходяться на межі голоду.