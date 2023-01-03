За святкові вихідні з українських портів вийшло 9 суден із продовольством
За святкові вихідні з портів України вийшло 9 суден, на бортах яких експортували 432 тис. тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
Так до Тунісу відправили балкер HONORINE, який перевозить 27,5 тис. тонн українського зерна. На шляху до Бангладешу зараз перебуває балкер VELVET з 57 тис. тонн пшениці.
Сьогодні, 3 січня, в портах Одеса, Чорноморськ і південний на 19 суден завантажують 630 ти. тонн продовольства. Наразі нових суден на захід під завантаження не очікується.
Також у Босфорі на інспекцію очікують 94 судна. 69 з них - порожні від завантаження, а ще 25 - завантажені агропродукцією. Російська сторона системно продовжує гальмувати проведення інспекцій, через що судна очкують на них у середньому понад місяць. Так балкер T-Med з пшеницею на борту очікує на інспекцію з початку листопада 2022 року.
Загалом з одеських портів з 1 серпня 2022 року вийшло 620 суден. Вони експортували 16,5 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
- 30 грудня судно NEVA з гуманітарним вантажем української пшениці прибуло до Ефіопії та Сомалі, які знаходяться на межі голоду.
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