За минулу добу 140 тис. українців зробили щеплення проти коронавірусу

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



Першу дозу отримали 83 697 людей, завершили вакцинацю - 56 311 людей.



Протягом доби працювали: 879 бригад, 2 646 пунктів; 310 центрів вакцинації.



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Від початку кампанії щеплено 4 220 770 людей, отримали дві дози – 2 457 958 людей. Всього зробили 6 678 726 щеплень.



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