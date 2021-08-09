2,4 млн українців завершили вакцинацію від COVID-19
За минулу добу 51 445 людей щепили проти коронавірусу
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
Першу дозу отримали 30 988 людей, закінчили імунізацію - 20 457 людей.
Протягом доби працювали: 277 бригад, 816 пунктів; 340 центрів вакцинації.
Від початку кампанії щеплено 4 137 073 людини, завершили вакцинацію – 2 401 647 людей.
Всього зроблено 6 538 718 щеплень.
- 8 серпня в Україні зафіксували 300 нових випадків COVID-19.
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