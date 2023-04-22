Про це повідомили у суботу, 22 квітня, у зведенні Генштабу.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще 2 важливих військових об’єкти противника", - йдеться у дописі.

За минулу добу противник завдав 3 ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках - було відбито 53 атаки противника. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без значних змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка - Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині.

Куп’янський напрямок: ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок: артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне і Званівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області та низки інших.

Мар’їнський напрямок: ворожих обстрілів знову зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог обстріляв також Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву, Велику Новосілку Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Павлівка, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

При спробі медичної евакуації частина військовослужбовців РФ не вижила через відсутність належної медичної допомоги

Противник продовжує зазнавати втрат. Зазначається, що 17 квітня цього року, із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області, противник намагався здійснити медичну евакуацію. Для перевезення поранених окупантів було залучено 14 вантажних автомобілів.

"При спробі перетину Державного кордону України на територію російської федерації, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад. Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги", - йдеться у дописі.

Додається також, що інша частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні.