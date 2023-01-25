За минулу добу росіяни поранили 10 мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що п'ятьох жителів Донеччини поранили в Костянтинівці, ще двох у Торецьку. Також поранень зазнали жителі Великої Новосілки, Авдіївки та Красногорівки.

Загалом за час повномасштабної війни проти України Росія поранила 2889 людей, ще 1319 вбила. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну кількість жертв наразі встановити неможливо.

24 січня російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Унаслідок цього є поранені, серед них двоє дітей.