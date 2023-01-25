За минулу добу росіяни поранили 10 мирних жителів Донеччини
Упродовж 24 січня щонайменше 10 мирних мешканців Донецької області зазнали поранень внаслідок повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Він зазначив, що п'ятьох жителів Донеччини поранили в Костянтинівці, ще двох у Торецьку. Також поранень зазнали жителі Великої Новосілки, Авдіївки та Красногорівки.
Загалом за час повномасштабної війни проти України Росія поранила 2889 людей, ще 1319 вбила. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну кількість жертв наразі встановити неможливо.
- 24 січня російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Унаслідок цього є поранені, серед них двоє дітей.
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