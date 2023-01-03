За минулу добу росіяни тричі атакували акваторію Очаківської громади
За минулу добу, 2 січня, російські окупанти тричі атакували акваторію та прибережну територію Очаківської громади на Миколаївщині
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Учора, 2 січня, о 10:34, 11:18, 18:10 ворог завдавав ударів по акваторії та береговій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він.
За його словами, ніч у Миколаєві минула відносно спокійно.
"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - зазначив Кім.
- Напередодні Нового року, 31 грудня, росіяни атакували Миколаївську область: удень Миколаїв уразили 6 ракет типу "Іскандер", увечері сили ППО збили над регіоном 7 БПЛА.
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