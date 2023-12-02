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За місяць окупанти втратили на Бахмутському напрямку 8700 осіб, - речник Сухопутних сил ЗСУ

2 грудня, 2023 субота
20:57
Війна з Росією знищені окупанти

У листопаді на Бахмутському напрямку російська армія втратила 8700 осіб, терористи продовжують м'ясні штурми

Про це в етері марафону "Єдині новини" повідомив керівник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Втрати ворога на нашій лінії відповідальності з початку листопада, це 8700 осіб. Це лише на нашій лінії фронту. У Росії проводиться прихована мобілізація для поповнення цих втрат і відповідно, крім втрат 200-ми, 300-ми, у них є ще проблема із відказниками та дезертирами, які покидають поле бою", - заявив Фітьо.

За словами представника Сухопутних військ, росіяни використовують авіацію, якщо це дозволяє погода. До прикладу, 1 грудня терористи завдали 2 авіаудари та 437 разів атакували українські позиції артилерією та мінометами.

"Намагаються штурмувати малими штурмовими групами, підрозділи Шторм, Шторм-Z, Шторм-V, які сформовані з колишніх ув’язнених, військовослужбовців штрафників. Також командувач ОСУ "Хортиця", це генерал-полковник Сирський, у своєму телеграм-каналі відзначав, що було зафіксовано перебування колишніх "вагнерівців" у складі вже підрозділів, які там же зараз знаходяться. Їх невелика кількість, але вони вже повернулися в принципі на фронт", - проінформував Фітьо.

Українські військові перебувають на цьому напрямку в активній обороні, за кращої нагоди переходять до атак, покращують своє тактичне становище. 

  • Протягом доби 2 грудня на фронті відбулось 69 бойових зіткнень. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Херсонщини.
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