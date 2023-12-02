Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сьогодні найгарячіше поблизу Бахмута та навколо Авдіївки, - Генштаб

Сьогодні найгарячіше поблизу Бахмута та навколо Авдіївки, - Генштаб

2 грудня, 2023 субота
19:36
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 2 грудня на фронті відбулось 69 бойових зіткнень. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Херсонщиниі

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 2 грудня.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 3 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Козача Лопань Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Костобобрів, Прогрес Чернігівської області; Юнаківка, Грабовське, Лугівка Сумської області; Уди, Ветеринарне, Стогнії Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 3 атаки. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Богданівка, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 20 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сєверне, Степове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 9 атак.

Противник завдав авіаційного удару в районі Побєди Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 8 разів безрезультатно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали місто Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 4 артилерійським засобам противника.

Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулось 67 бойових зіткнень. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Шахтарськ
Куп'янськ
Читайте також:
Ріші Сунак
1 грудня, 2023 п'ятниця
Сунак під час конференції ООН COP28 заявив, що Британія виділить $2 млрд на боротьбу зі зміною клімату
1 грудня, 2023 п'ятниця
Капітан ЗСУ Прозапас розповів про головне завдання Сил оборони на лівобережжі Херсонщини
кримінал, поліція
1 грудня, 2023 п'ятниця
У Києві жорстоко вбили військового, який прямував у госпіталь. Тіло знайшли у водоймі
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 40.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
2 грудня
20:05
Володимир Путін
"Той самий диявол": Зеленський про російську опозицію
20:03
OPINION
Сергій Громенко
Росія втрачає опорні стовпи своєї сили
20:00
Ексклюзив
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
"Кремль у відчаї": Піонтковський пояснив чому Путіну потрібні переговори
19:57
Біньямін Нетаньягу
Перемовини Моссаду з ХАМАСом у Катарі зайшли в глухий кут
19:44
Вантажівка, фура
Польща посилила контроль за українськими вантажівками на під’їзних шляхах до КПП
19:44
Оновлено
"Дніпро-1" - "Ворскла" 1:2 (02.12.2023)
"Ворскла" розбила "Дніпро-1": розклад і результати 16-го туру УПЛ
19:36
Ексклюзив
росія, Китай
Замість російської "Сили Сибіру - 2", Китай займеться газом з Казахстану, - експосол України в КНР Литвин
19:14
За два тижні ми оголосимо готовність України до перемовин про членство у ЄС, - віцепрезидентка Єврокомісії
18:46
землетрус
На Філіппінах стався землетрус, а в Японії очікується цунамі
18:43
Ексклюзив
Росія втратить можливість перекидати вантажі із КНДР як мінімум до весни: полковник запасу СБУ Притула про вибухи на БАМі
18:19
Еммануель Макрон
Ізраїлю необхідно конкретизувати мету війни з ХАМАСом, - Макрон
18:05
OPINION
Михайло Косів
Українська Військова Організація: уроки та висновки
17:37
Оновлено
COP28
Потроїти виробництво ядерної електроенергії до 2050 року: Про що домовилися на кліматичному саміті COP28 у Дубаї
17:24
Фінляндія НАТО
Очільник міноборони Фінляндії спростував російські фейки про підготовку країни до війни з РФ
17:10
Німеччина уряд
Новий пакет військової допомоги від Німеччини для ЗСУ: що туди увійшло
17:00
Порошенко
СБУ заявляє, що РФ збиралася використати поїздку Порошенка на Захід "у своїх ІПСО". "Євросолідарність" вважає це жартом у стилі "95 кварталу"
17:00
Ексклюзив
Путін
Піонтковський назвав два чинники, які вказують, що війну програно для Росії
16:48
туман
У Києві та області 3 грудня очікується небезпечний густий туман
16:02
субмарина USS Rhode Island
Австралія, Велика Британія та США використовуватимуть ШІ для виявлення китайських субмарин
16:00
OPINION
Євстратій Зоря
Хто в Україні мітить на роль Палпатіна із "Зоряних воєн"?
15:29
Чернігівщина
Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: постраждала родина з 4-річною дитиною
15:13
Американська дворічна дівчинка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найвищий IQ серед однолітків
15:05
на фото Володимир Зеленський
Захід зможе визнати Путіна нелегітимним після фейкових перевиборів, - Зеленський
14:53
Огляд
Шахтар - Антверпен
"Шахтар" бореться за плей-офф ЛЧ, а жіноча збірна України невдало стартувала на ЧС з гандболу: головні новини спорту за тиждень
14:52
Ексклюзив
сухпайок
Противник полює за нашими пайками, - підполковник НГУ Крижанівський
14:32
Дерек Шовін Джордж Флойд
Замах на Чорну п'ятницю: з'явилися подробиці нападу на ув'язненого американського полісмена Дерека Шовіна
14:28
Білорусь, Лукашенко
Білорусь знову продовжила спільні військові навчання з Росією, - "Беларускі Гаюн"
14:10
Прапор США
США впроваджують обмеження на викиди метану в атмосферу
14:08
OPINION
Юрій Касьянов
Якщо дружина гуляє, а чоловік п'є – це закінчиться погано для дітей та сусідів
14:00
Ексклюзив
Джозеф Байден і Володимир Зеленський
"Має важливіше завдання": Піонтковський заявив, що Байден повинен відмовитись від участі у президентських виборах
13:53
Ексклюзив
Володимир Путін
На зустрічі G20 Путін отримав інтелектуальну клізму, - Безсмертний
13:46
вибори до Держдуми
Економічні проблеми на ТОТ заважають окупантам організовувати "вибори" президента РФ
13:36
Ексклюзив
Акція дружин українських мобілізованих (02.12.2023)
"Найкраща мотивація - знати дату демобілізації!" У Києві дружини тих, хто на фронті, вийшли з вимогами
13:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 грудня: євро та долар пішли на спад
13:23
Суд
Росіяни формують "судову гілку влади" на окупованих територіях сходу та півдня України, - ЦНС
13:10
ЛГБТ
У Москві поліція проводить рейди в гей-клубах після того, як верховний суд визнав рух ЛГБТК+ "екстремістським"
12:56
Оновлено
російська армія, мобілізація
На Камчатці російський офіцер на авто збив 11 строковиків, троє з них постраждали
12:51
ЗРК Patriot
У Німеччині завершила навчання на ЗРК Patriot друга група військових ЗСУ
12:47
Литва прапор
Міноборони Литви представило концепцію Коаліції з розмінування
12:46
Маріуполь
У Маріуполі пролунав вибух, попередньо, на базі окупантів, - Андрющенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV