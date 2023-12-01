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Протягом доби на фронті відбулось 67 боєзіткнень, Сили оборони відбили 50 атак на чотирьох напрямках, - Генштаб

1 грудня, 2023 п'ятниця
20:27
Війна з Росією Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові

Протягом доби 1 грудня на фронті відбулось 67 бойових зіткнень. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 1 грудня.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 2 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, з початку доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 та 12 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 керовану ракету Х-59 та 8 ударних БПЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 67 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красний Хутір Чернігівської області; Прогрес, Степок Сумської області; Уди, Тернова, Вовчанськ, Варварівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 9 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Маркове, Часів Яр, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 16 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Макарівка, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 10 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Малинівка, Чарівне, Роботине, Степове, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 складів боєприпасів противника.

  • Протягом минулої доби відбулось 73 бойових зіткнення на різних напрямках боротьби Сил оборони з російським агресором.
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
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