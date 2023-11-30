Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Впродовж доби на фронті відбулось 73 бойових зіткнення, - Генштаб

Впродовж доби на фронті відбулось 73 бойових зіткнення, - Генштаб

30 листопада, 2023 четвер
20:31
Війна з Росією війна з росією

Впродовж доби відбулось 73 бойових зіткнення на різних напрямках боротьби Сил оборони з російським агресором

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Обстріли території України, ситуація на фронті

Ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, з початку доби російські окупанти атакували Україну 7 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”, з яких 5 знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Грем’яч Чернігівської області; Попівка, Атинське, Локня Сумської області; Нестерне Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак. Завдав авіаційного удару біля Іванівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де Силами оборони відбито 4 атаки. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 атаку противника поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут наші захисники відбили 15 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області, де українські оборонці відбили 9 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Богоявленка, Новоукраїнка Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також наші захисники відбили 3 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кам’янки та Новоандріївки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Залізничне, Білогрір’я, Новоданилівка, Лобкове, Кам’янське Запорізької  області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Тягинка та Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Берислав, Іванівка, Садове Херсонської області, та Очаків Миколаївської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
29 листопада, 2023 середа
Обстріли, дощі, холод і миші: сотня "Білі Демони" показала руки військових після доби на позиціях
Херсон
30 листопада, 2023 четвер
ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини й перекидають підкріплення, – ISW
Генрі Кіссінджер
30 листопада, 2023 четвер
Помер колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
30 листопада
20:02
OPINION
Юрій Богданов
Про Пушкіна й Овідія: кому пам'ятники ставити?
19:59
Латвія
Латвія ратифікувала Стамбульську конвенцію
19:49
Постер фільму Шелтер Марії
Фільм "Шелтер Марії": про війну, любов і те, як зробити життя переселенців в Україні кращим, ніж у Польщі чи Німеччини
19:41
Ексклюзив
Сергій Лавров
"Прийом" Лаврова на саміті ОБСЄ - потужний сигнал на підтримку України, - нардеп Герасимов
19:36
Ігор Клименко
За 11 місяців року від обстрілів РФ загинуло 2 тис. людей, - Клименко
19:19
На фото Андрій Деркач
Держзрада та незаконне збагачення: справу екснардепа Деркача скеровано до суду
19:08
Ексклюзив
На фото: Покровськ
Серед поранених дітей є немовля: начальник Покровської МВА розповів про наслідки ворожих ударів по місту
19:05
Огляд
санкції проти Ірану
Чому Іран став союзником Росії та яку зброю має Ісламська республіка
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 645-го дня війни: просування ЗСУ на Херсонщині та операція СБУ в Бурятії
18:56
Норвегія
Норвегія виділить понад €21 млн на програму продовольчої безпеки в Україні: частину коштів спрямують на ініціативу Grain from Ukraine
18:53
МЗС Німеччини
Німеччина закрила консульство в Калінінграді
18:51
Володимир Зеленський Харків освіта війна з Росією
Зеленський у Харкові зустрівся з учнями, які змушені навчатися у класах на станції метро
18:38
криптовалюта
ВАКС арештував криптоактиви ексголови Держспецзв’язку на $1,5 млн
18:11
Александер Шалленберг
Очільник МЗС Австрії зустрівся з Лавровим на саміті ОБСЄ і заявив про відповідальність Путіна за війну в Україні
18:08
Оновлено
Київський апеляційний суд
Передавали в коробці з-під віскі: НАБУ викрило суддів Київського апеляційного суду на хабарі $35 тис.
18:07
В'ячеслав Богуслаєв
Суд продовжив запобіжний захід експрезиденту "Мотор Січі" Богуслаєву
18:02
OPINION
Володимир Гевко
Російськомовні військові заслужили на те, щоб їх ніхто не чіпав
17:48
Верховна Рада
Раді пропонують дозволити демобілізацію військових через 18 місяців з моменту призову
17:43
Оновлено
обстріл Берислав
РФ обстріляла Тягинку та з дрона атакувала Берислав: поранено 5 людей
17:37
Ексклюзив
Нардеп Цимбалюк розповів, які питання дискутуються у законопроєкті щодо мобілізації та демобілізації
17:31
шторм в окупованому Криму
Окупанти заявили, що шторм у Криму завдав збитків на $442,5 млн
17:30
Петер Сіярто
"Нам не потрібна війна": Угорщина в ОБСЄ закликала припинити постачання зброї Україні
17:27
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
У Defense Express припустили, коли чекати F-16 в Україні
17:26
викрадена з Херсонщини дівчинка
Російський політик, який "удочерив" викрадену з Херсона дівчинку, змінив їй ім'я, прізвище та громадянство, - Лубінець
17:09
ОБСЄ
Україна та ще кілька делегацій вчинили демарш під час виступу Лаврова на засіданні ОБСЄ
17:03
Роберт Фіцо
Прем'єр Словаччини Фіцо заявив про намір налагодити відносини з РФ
16:44
Зеленський зустрівся в Афінах з Урсулою фон дер Ляєн
Україна має інтегруватися до оборонних програм та стратегії ЄС, - фон дер Ляєн 
16:38
Оновлено
Донеччина
Ракетний удар РФ по Новогродівці на Донеччині: кількість загиблих зросла до двох
16:28
Працівники заводів і шахт на ТОТ Донеччини не отримують зарплати ще з травня, – ЦНС
16:25
Ексклюзив
Почаївська лавра
Ситуація довкола Почаївської лаври - це питання нацбезпеки, - нардепка Савчук
16:19
Ексклюзив
Лавров
Лавров на зустрічі ОБСЄ заявив, що Захід готує Молдову до нападу на РФ, - нардеп Потураєв
16:12
Міни
Американська Tetra Tech розпочала роботу з розмінування у 5 областях України
16:02
OPINION
Орест Сохар
План "деорБАНізації" Заходу
15:48
"Від Миколая до Різдва": у Києві проведуть безоплатні костюмовані екскурсії
15:26
ведучі документального фільму "Тісто" Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська
Дослідження кулінарних особливостей українців: завершились зйомки гастрономічного проєкту "Тісто"
15:21
Ексклюзив
Авдіївка, коксохімічний комбінат
ЗСУ: ворог безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського Коксохіму
15:05
Оновлено
фури на кордоні
Прикордонники попередили про можливі ускладнення в русі авто перед ПП "Ужгород" через анонсовану акцію словацьких перевізників
14:49
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:40
Революція гідності, беркут
Близько 20 силовиків, яким інкримінують злочини проти учасників Революції Гідності, досі працюють у правоохоронних органах
14:35
Огляд
Генрі Кіссінджер
Генрі Кіссінджер: політик світового масштабу, який пропонував американцям і росіянам "помиритися" навіть ціною України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV