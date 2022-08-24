Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російська армія сильно уповільнила темпи наступу. Керівництво РФ намагається власній аудиторії пояснити: чому вони топчуться на місці понад місяць? Останнім їх ривком було взяття Сєверодонецька та Лисичанська. Після цього Путін об‘явив паузу тому, що подальші бойові дії були неможливі", - пояснив Кравчук.

Військовий експерт також додав, що зараз тривають бої у Пісках, але місто переходить із рук у руки.

"Піски у стратегічному плані не мають значення, і вони теж нічого не можуть зробити. Ізюмський напрямок зараз росіяни послабили, щоб посилити північний напрямок. Протягом місяця лінія фронту не рухалась і, якщо взяти за кількістю територій, то ми звільнили за місяць територій більше, чим вони захопили", - підкреслив Кравчук.

Через пів року після початку вторгнення в Україну становище російської армії погіршується, сама Росія втратила свій дипломатичний вплив, а її економічні перспективи похмурі

Президент США Джо Байден сьогодні, 24 серпня, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $2,98 млрд

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