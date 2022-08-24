За місяць ЗСУ звільнили українських територій більше, ніж РФ захопила, - військовий експерт Кравчук
Військовий експерт Анатолій Кравчук зауважив, що на Ізюмському напрямку ЗСУ відбивають окуповані території
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Російська армія сильно уповільнила темпи наступу. Керівництво РФ намагається власній аудиторії пояснити: чому вони топчуться на місці понад місяць? Останнім їх ривком було взяття Сєверодонецька та Лисичанська. Після цього Путін об‘явив паузу тому, що подальші бойові дії були неможливі", - пояснив Кравчук.
Військовий експерт також додав, що зараз тривають бої у Пісках, але місто переходить із рук у руки.
"Піски у стратегічному плані не мають значення, і вони теж нічого не можуть зробити. Ізюмський напрямок зараз росіяни послабили, щоб посилити північний напрямок. Протягом місяця лінія фронту не рухалась і, якщо взяти за кількістю територій, то ми звільнили за місяць територій більше, чим вони захопили", - підкреслив Кравчук.
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