Армія РФ деградувала, перспективи похмурі: у Британії підбили підсумки піврічної війни в Україні
Через пів року після початку вторгнення в Україну становище російської армії погіршується, сама Росія втратила свій дипломатичний вплив, а її економічні перспективи похмурі
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
"Сьогодні виповнюється 31 річниця незалежності України. З 2014 року президент Путін намагається використовувати поєднання сили та примусової дипломатії, щоб посилити та зміцнити вплив Росії в Україні та втручатися в її суверенні справи", - йдеться у звіті.
У британській розвідці зазначили, Росія розпочала повне вторгнення в Україну пів року тому з метою повалення уряду та окупації більшої частини країни.
"У квітні російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході та півдні України. Наступ на Донбасі йде мінімально, і Росія очікує великої контратаки України", - зазначили у відомстві.
За даними розвідки, в оперативному плані Росія відчуває нестачу боєприпасів, техніки та персоналу.
"Бойовий дух у багатьох частинах її збройних сил поганий, а її армія значно деградувала. Її дипломатичний вплив зменшився, а довгострокові економічні перспективи похмурі. Війна Росії, яка триває пів року, виявилася водночас дорогою та стратегічно шкідливою", - резюмували у Міноборони Британії.
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