Армія РФ деградувала, перспективи похмурі: у Британії підбили підсумки піврічної війни в Україні

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Сьогодні виповнюється 31 річниця незалежності України. З 2014 року президент Путін намагається використовувати поєднання сили та примусової дипломатії, щоб посилити та зміцнити вплив Росії в Україні та втручатися в її суверенні справи", - йдеться у звіті.

У британській розвідці зазначили, Росія розпочала повне вторгнення в Україну пів року тому з метою повалення уряду та окупації більшої частини країни.

"У квітні російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході та півдні України. Наступ на Донбасі йде мінімально, і Росія очікує великої контратаки України", - зазначили у відомстві.

За даними розвідки, в оперативному плані Росія відчуває нестачу боєприпасів, техніки та персоналу.

"Бойовий дух у багатьох частинах її збройних сил поганий, а її армія значно деградувала. Її дипломатичний вплив зменшився, а довгострокові економічні перспективи похмурі. Війна Росії, яка триває пів року, виявилася водночас дорогою та стратегічно шкідливою", - резюмували у Міноборони Британії.

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського військового з матір'ю, в якій він розповів про значні втрати на Херсонщині та велику кількість окупантів, які відмовляються воювати.

9 серпня ГУР опублікувало перехоплення, у якому йдеться, що росіяни розстрілюють своїх солдатів, коли ті тікають із фронту, а потім кажуть "пропав безвісти".

10 серпня у російській держдумі заявили, що війна в Україні пройшла "точку неповернення" і швидке завершення конфлікту зараз неможливе.

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