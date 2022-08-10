У Росії вважають, що війна в Україні пройшла "точку неповернення"
У російській держдумі заявили, що війна в Україні пройшла "точку неповернення" і швидке завершення конфлікту зараз неможливе
Про це повідомляє пропагандистська агенція Интерфакс з посиланням на слова голови комітету держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького.
"Спеціальна військова операція" вже пройшла свою точку неповернення. Вона буде продовжена, поза всяким сумнівом", - заявив Слуцький.
Він нагадав, що Москва нібито була готова до дипломатії, але тепер позиція росіян у переговорах "буде набагато жорсткішою, ніж була".
- The Insider отримав скарги росіян до прокуратури про нелюдську поведінку командирів в армії РФ.
- У перехопленні СБУ, оприлюдненому 10 серпня, окупант на Херсонщині скаржиться, що їх не відправляють на ротації.
- 9 серпня ГУР опублікувало перехоплення, у якому йдеться, що росіяни розстрілюють своїх солдатів, коли ті тікають із фронту, а потім кажуть "пропав безвісти".
- Раніше Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського військового з матір'ю, в якій він розповів про значні втрати на Херсонщині та велику кількість відказників
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.76
Купівля 38.76Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.37
- Актуальне
- Важливе