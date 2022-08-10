У Росії вважають, що війна в Україні пройшла "точку неповернення"

Про це повідомляє пропагандистська агенція Интерфакс з посиланням на слова голови комітету держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького.

"Спеціальна військова операція" вже пройшла свою точку неповернення. Вона буде продовжена, поза всяким сумнівом", - заявив Слуцький.

Він нагадав, що Москва нібито була готова до дипломатії, але тепер позиція росіян у переговорах "буде набагато жорсткішою, ніж була".

The Insider отримав скарги росіян до прокуратури про нелюдську поведінку командирів в армії РФ.

У перехопленні СБУ, оприлюдненому 10 серпня, окупант на Херсонщині скаржиться, що їх не відправляють на ротації.

9 серпня ГУР опублікувало перехоплення, у якому йдеться, що росіяни розстрілюють своїх солдатів, коли ті тікають із фронту, а потім кажуть "пропав безвісти".

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського військового з матір'ю, в якій він розповів про значні втрати на Херсонщині та велику кількість відказників

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