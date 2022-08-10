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Головна війна з Росією Не поводьтеся з нашими дітьми, як із собаками. The Insider отримав скарги росіян до прокуратури про нелюдську поведінку командирів в армії РФ

Не поводьтеся з нашими дітьми, як із собаками. The Insider отримав скарги росіян до прокуратури про нелюдську поведінку командирів в армії РФ

10 серпня, 2022 середа
20:48
війна з Росією Російські окупанти

Російське видання отримало доступ до архіву скарг до військової прокуратури РФ з питань, пов'язаних із війною Росії проти України

Про це пише The Insider.

Журналістам разом міжнародною групою розслідувачів Bellingcat вдалося підтвердити справжність звернень росіян, які "показують реальну ситуацію, що склалася в ході війни".

Загалом у публікації наведено особисті дані російських солдатів і офіцерів, великі фрагменти з приблизно сорока звернень, в яких росіяни вимагають від військової прокуратури РФ провести розслідування за фактами зловживань, свавілля командирів, порушення умов контрактів, відсутності належного харчування тощо.

The Insider стверджує, що російських солдатів термінової служби обманом чи примусом відправляють на передову та що солдатам не забезпечують харчування та медичну допомогу.

Частину документів присвячено тому, що росіяни не можуть нічого дізнатися про долю відправлених на війну рідних.

Російські громадяни також пишуть звернення до прокуратури у зв'язку з мародерством та злочинами російських військовослужбовців проти мирного населення, зокрема на територіях, окупованих Росією з 2014 року. "Вони прийшли нас захищати чи грабувати та вбивати?" – написано в одній з опублікованих заяв. В іншому зверненні армію РФ прямо названо "бандою професійних мародерів".

  • У перехопленні СБУ, оприлюдненому 10 серпня, окупант на Херсонщині скаржиться, що їх не відправляють на ротації.
  • 9 серпня ГУР опублікувало перехоплення, у якому йдеться, що росіяни розстрілюють своїх солдатів, коли ті тікають із фронту, а потім кажуть "пропав безвісти".
  • Раніше Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського військового з матір'ю, в якій він розповів про значні втрати на Херсонщині та велику кількість відказників

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Новини
Росія
російська армія
мародерство
окупанти
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