За ніч над Миколаївщиною збили 12 "шахідів", - Кім

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

"Уночі з 18 на 19 жовтня ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". Одинадцять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" та один – воїнами Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан підкреслив, що на Півдні російські окупаційні війська переходять до оборони.

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