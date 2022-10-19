За ніч над Миколаївщиною збили 12 "шахідів", - Кім
У ніч з 18 на 19 жовтня Сили оборони збили 12 ворожих безпілотників "Shahed-136"
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.
"Уночі з 18 на 19 жовтня ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". Одинадцять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" та один – воїнами Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.
- Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан підкреслив, що на Півдні російські окупаційні війська переходять до оборони.
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