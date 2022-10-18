Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Південний напрямок стане ключовим на нашому фронті. Перетягування мобілізованих на Південь свідчить про те, що росіяни зазнають втрат на південному напрямку. У них там некомплект і вони потребують часу для поповнення своїх підрозділів", - зазначив Кузан.

За його словами, росіяни намагаються розмістити на південному напрямку зенітно-ракетні комплекси, щоб стабілізувати ситуацію.

"І це свідчить про те, що ми маємо перевагу в авіації на Півдні. Саме на Півдні українська авіація найбільш залучена для прикриття наших наземних сил", - зауважив Кузан.

16 жовтня Генштаб повідомив, що росіяни вивозять з Херсону свої "адміністрації", працівників та майно банків і пенсійного фонду.

В окупованому Херсоні перебуває 20-25 тис. озброєних російських військових

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