Південний напрямок стане ключовим на фронті, - військовий експерт Кузан
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан підкреслив, що на Півдні російські окупаційні війська переходять до оборони
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Південний напрямок стане ключовим на нашому фронті. Перетягування мобілізованих на Південь свідчить про те, що росіяни зазнають втрат на південному напрямку. У них там некомплект і вони потребують часу для поповнення своїх підрозділів", - зазначив Кузан.
За його словами, росіяни намагаються розмістити на південному напрямку зенітно-ракетні комплекси, щоб стабілізувати ситуацію.
"І це свідчить про те, що ми маємо перевагу в авіації на Півдні. Саме на Півдні українська авіація найбільш залучена для прикриття наших наземних сил", - зауважив Кузан.
- 16 жовтня Генштаб повідомив, що росіяни вивозять з Херсону свої "адміністрації", працівників та майно банків і пенсійного фонду.
- В окупованому Херсоні перебуває 20-25 тис. озброєних російських військових
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.8
-
EUR
Купівля 38.46Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе