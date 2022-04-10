За ніч померло ще 5 людей - кількість загиблих внаслідок бомбардування росіянами вокзалу сягнула 57 осіб, 80 важких пацієнтів відправили у Дніпро, - мер Краматорська
Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що за сьогоднішню ніч померло ще 5 людей - кількість кількість загиблих внаслідок бомбардування росіянами вокзалу сягнула 57 осіб, 80 важких пацієнтів відправили у Дніпро
Мер поділився інформацією в етері Еспресо.TV.
"На жаль, за сьогоднішню ніч додалося ще 5 осіб, які померли внаслідок бомбардування залізничного вокзалу в Краматорську. Тому станом на сьогодні ми маємо вже 57 загиблих. 38 загинуло миттєво на пероні вокзалу і 19, на жаль, вже померло в наших лікарнях, з них 5 дітей", - зазначив Гончаренко.
Міський голова додав, що 80 важких пацієнтів з пʼятниці на суботу відправили до Дніпра для надання оперативної, кваліфікованої медичної допомоги.
"Сьогодні в лікарнях Краматорська зі 114 поранених залишається ще одна жінка у важкому стані, за життя якої ми боремося", - зауважив Олександр Гончаренко.
Мер також розповів, що останніми днями активність евакуації з Донеччини і Луганщини зменшилася: "Це означає те, що за 45 днів ті мешканці, які мали бажання, а особливо за останній тиждень, коли ми закликали всю Донецьку область виїжджати, - хто хотів, вже виїхали. За нашими розрахунками, з 220 тис мешканців Краматорська станом на 24 лютого 2022 р, виїхало бл 160 тис осіб".
- Нагадаємо, 8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини. Станом на 9 квітня 52 людей загинуло, десятки поранених.
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