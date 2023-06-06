За останні 48 годин на численних ділянках фронту в Україні посилилися бойові дії, - британська розвідка
Протягом останніх 48 годин на фронті спостерігається значне підвищення активності бойових дій на багатьох ділянках, включаючи ті, які були спокійними протягом кількох місяців
Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.
"За останні 48 годин на численних ділянках фронту, включно з тими, на яких протягом кількох місяців було відносно спокійно, суттєво посилилися бойові дії", – пише розвідка.
За даними зведення, відносини між ПВК Вагнера та міноборони РФ погіршилися до безпрецедентного рівня. Пригожин, заявив, що армія навмисно використовувала смертоносну силу проти підрозділів Вагнера.
Міноборони Британії зазначає, що через нестачу резервних частин у Росії, реакція Вагнера на дії міноборони стане ключовим фактором у конфлікті протягом наступних тижнів.
"Більшість сил Вагнера наразі виведені з Бахмута. Оскільки в Росії не вистачає резервних підрозділів, те, наскільки "Вагнер" буде підкорятися МО, стане ключовим фактором у конфлікті протягом наступних тижнів", – йдеться в огляді.
- Нагадаємо, легіон "Свобода Росії", який здійснює рейди на Бєлгородщину, звернувся до Пригожина з пропозицією обміняти командира 72-ї бригади ЗС РФ Романа Веневітіна на кілька російських полонених. Очільник вагнерівців відповів, що передав підполковника правоохоронцям.
- Інститут вивчення війни вважає, що ПВК Вагнера та міноборони РФ продовжують відкрито і жорстко конфліктувати, що негативно впливає на боєздатність обох підрозділів.
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