"За перемогу духу в культурній дипломатії": Кулеба нагородив 13-річну українку, яка відмовилася співати на одній сцені з росіянином
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагородив 13-річну співачку Софію Самолюк "за перемогу духу в культурній дипломатії". Напередодні дівчина відмовилась від участі в пісенному конкурсі Sanremo Junior-2023 в Італії через участь росіянина
Про це 5 травня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в instagram.
Дмитро Кулеба особисто підписав подяку від Міністерства закордонних справ для Софії Самолюк "за перемогу духу в культурній дипломатії".
Він зауважив, що іноді, щоб перемогти в конкурсі, потрібно зайняти позицію і продемонструвати, що ти є представником народу, який цінує свою гідність.
"Саме це ти і зробила, і тому ти - перемогла. Я тебе вітаю з цією перемогою. У тебе не буде диплома фестивалю Сан-Ремо цього року, але ти здобула щось набагато більше – ти здобула перемогу для своєї країни. Ти здобула справжню культурну перемогу, не заспівавши жодного слова, але сказавши надзвичайно сильні слова", – написав Кулеба.
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"Неочікувано насправді, але для нас дуже важлива підтримка, яку ми побачили від українців. Ми відчули, наскільки важлива така позиція для всіх нас зараз, заради перемоги", - прокоментувала для Еспресо звістку про нагороду мама дівчинки Олена Самолюк
- Як ми писали раніше, на фестивалі в Італії 13-річна українка відмовилася виступати на одній сцені з росіянами.
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