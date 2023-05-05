Про це 5 травня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в instagram.

Дмитро Кулеба особисто підписав подяку від Міністерства закордонних справ для Софії Самолюк "за перемогу духу в культурній дипломатії".

Він зауважив, що іноді, щоб перемогти в конкурсі, потрібно зайняти позицію і продемонструвати, що ти є представником народу, який цінує свою гідність.

"Саме це ти і зробила, і тому ти - перемогла. Я тебе вітаю з цією перемогою. У тебе не буде диплома фестивалю Сан-Ремо цього року, але ти здобула щось набагато більше – ти здобула перемогу для своєї країни. Ти здобула справжню культурну перемогу, не заспівавши жодного слова, але сказавши надзвичайно сильні слова", – написав Кулеба.

Читайте також: "Не можу виступати на одній сцені з росіянином, коли в своїх ліжках гинуть українські діти" – 13-річна артистка Софія Самолюк про відмову співати у Сан-Ремо.

"Неочікувано насправді, але для нас дуже важлива підтримка, яку ми побачили від українців. Ми відчули, наскільки важлива така позиція для всіх нас зараз, заради перемоги", - прокоментувала для Еспресо звістку про нагороду мама дівчинки Олена Самолюк