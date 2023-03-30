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Головна війна з Росією За підсумками четвертої хвилі соцопитувань "Дзеркало Росії", 62% росіян не хочуть нової хвилі мобілізації, - ІКАР
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За підсумками четвертої хвилі соцопитувань "Дзеркало Росії", 62% росіян не хочуть нової хвилі мобілізації, - ІКАР

30 березня, 2023 четвер
18:22
війна з Росією мобілізація рф

Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник ІКАР (Інститут конфліктології та аналізу Росії) зазначив, що за останній місяць помітно зросла частка серед опитаних росіян, які мають близьких та знайомих загиблих на війні – з 38% у лютому до 44%

Про це він розповів в етері Еспресо.

Керівник ІКАР прокоментував динаміку змін щомісячного соціологічного дослідження в рамках моніторингу російського суспільства під назвою «Дзеркало Росії». З 6 по 19 березня 2023 року було проведено четверту хвилю дослідження за загальноросійською вибіркою. Методика опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interview), а саме телефонне опитування за інтерактивною структурованою анкетою за допомогою спеціального програмного забезпечення для соціологічних опитувань. Усього опитано 1600 респондентів.

"В першу чергу треба згадати попередні хвилі цього опитування і динаміку відповідей на питання: Чи є серед ваших близьких, знайомих ті, хто був мобілізований і ті, хто загинув під час "СВО" в Україні (з лютого 2022 року)?  Якщо цифра мобілізованих фактично не змінилася за останній місяць, то частка загиблих на цій війні невпинно зростає. За останній місяць помітно зросла частка респондентів, які мають серед близьких та знайомих загиблих на війні – з 38% у лютому до 44%.

ІКАР соцдослідження
Частка респондентів, які мають серед близьких та знайомих мобілізованих з лютого 2022 року фактично не змінилася за останній місяць і складає 68%.



За новими даними опитування 62% респондентів не підтримують можливість другої масової хвилі часткової мобілізації й не хотіли б її повторення", - зауважив керівник ІКАР.

ІКАР соцдослідження

Олександр Шульга додав, що респонденти хотіли, аби це все закінчилося, тому що є чіткі перспективи бути мобілізованими.

"При тому, що більшість з опитаних не вірить, що всі цілі "СВО" вдалося досягнути. Однак вони готові, щоб Росія закінчила цю війну якомога швидше.

ІКАР соцдослідження

Збільшилась частка людей, які хочуть бачити якісь часові рамки у закінченні війни, а ще краще, аби ці часові рамки не перевищували кількох місяців, максимум пів року. Коли робили опитування місяць тому до річниці повномасштабного вторгнення, чи треба було починати цю війну, то  більшість позитивно відповідала через вплив офіційної пропаганди. Проте, коли ми питали про власний досвід та сприйняття респондента, то тут ми бачили дисонанс. До речі, за новими даними чверть росіян мають когось, хто поїхав від мобілізації, бо у Росії досі не можуть чітко порахувати, скільки людей виїхало після початку першої хвилі часткової мобілізації.

ІКАР соцопитування

Тобто кожен четвертий росіянин (24%) має близьких або знайомих, які виїхали з РФ через мобілізацію", - розказав Шульга.

Суспільство
Росія
мобілізація
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