За підтримки Британії та США: Таран пообіцяв Україні "москітний" флот не пізніше 2022 року

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас немає реальної зброї, яке може зупинити вторгнення з моря. Я гадаю, не пізніше, ніж наступного року, у нас буде, за допомогою від США, Сполученого Королівства, декілька маленьких кораблів, "москітний флот", але з реальними бойовими здібностями: з сучасними протикорабельними ракетами, електронною зброєю, яка дасть змогу нам становити певну загрозу російським силам", - сказав Таран.

Він додав, що цього недостатньо.



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"Цього року я підписав наказ про придбання для флоту нових систем протикорабельних ракет, які будуть розташовані на березі. Ми думаємо про те, який тип протикорабельних ракет ми придбаємо і звідки, щоб встановити на корвет, який ми будуємо в Туреччині", - зазначив Таран.

"Москітний флот" - флот швидкохідних та маневрених малих бойових кораблів