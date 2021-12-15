За підтримки Ferrexpo в одному з найбільших міст Японії висадили київські каштани
За підтримки компанії Ferrexpo у японському місті Кіото у 50-ту річницю побратимства з Києвом висадили київські каштани
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У парку Такарагаіке в Кіото пройшла церемонія на честь 50-ї річниці побратимства міст, у якій взяли участь майже 20 людей. Під час церемонії учасники висадили у японському місті київські каштани.
У 1971 році Київ та Кіото стали містами-побратимами. Після цієї події у Деснянському районі української столиці з'явилася вулиця Кіото, яка до того була частиною сучасної вулиці Андрія Малишка.
На цій вулиці є однойменний парк, який займає 13 гектарів та оформлений у японському стилі. Також у парку є пам'ятний знак - 5-метрова гранітна пагода.
На заході, зокрема були мер міста Дайсаку Кадокава, український посол Сергій Корсунський та голова Асоціації дружби Києва та Кіото Мічіко Такао.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.03
Купівля 27.03Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.81
- Актуальне
- Важливе