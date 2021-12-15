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За підтримки Ferrexpo в одному з найбільших міст Японії висадили київські каштани

15 грудня, 2021 середа
23:01
Суспільство

За підтримки компанії Ferrexpo у японському місті Кіото у 50-ту річницю побратимства з Києвом висадили київські каштани

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У парку Такарагаіке в Кіото пройшла церемонія на честь 50-ї річниці побратимства міст, у якій взяли участь майже 20 людей. Під час церемонії учасники висадили у японському місті київські каштани.

У 1971 році Київ та Кіото стали містами-побратимами. Після цієї події у Деснянському районі української столиці з'явилася вулиця Кіото, яка до того була частиною сучасної вулиці Андрія Малишка.

На цій вулиці є однойменний парк, який займає 13 гектарів та оформлений у японському стилі. Також у парку є пам'ятний знак - 5-метрова гранітна пагода.

На заході, зокрема були мер міста Дайсаку Кадокава, український посол Сергій Корсунський та голова Асоціації дружби Києва та Кіото Мічіко Такао.



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