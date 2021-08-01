За півроку українці переказали з-за кордону $6,2 млрд

Про це свідчать дані Національного банку України.

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за червень 2021 року складав $1 млрд 109 млн доларів та на 16,2% перевищує минулорічні показники.

Загалом за січень-червень 2021 року в Україну надійшло $6 млрд 205 млн - на 11,6% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

НБУ враховує у статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження коштів до України.

20 липня повідомлялося, що в Польщі працює близько 1,5 млн українських робітників, з яких близько 600 тис. платять податки в Україні.

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