Кількість українських робітників у Польщі з 2014 року збільшилася у 2-3 рази, - посол

Про це посол України у Республіці Польща Андрій Дещиця сказав під час всеукраїснького форуму "Україна 30", передає Еспресо.TV.



"Яка ситуація зараз є в Польщі. Ми маємо зріст кількості трудових мігрантів. Якщо говорити у поірвнянні, скажімо, з 2014 роком, то це приблизно у 2-3 рази. Зараз мова йде приблизно про 1,5 млн українців, які працюють у Польщі", - сказав Дещиця.



При цьому, за його словами, у Польщі працюють орієнтовно 600 тис. українців, які офіційно платять податки у Фонд соціального страхування, а інші працюють на трудових договорах і податки не сплачують.



Посол також зазначив, що у 2014 році у Польщі було 680 фірм, де власниками були українці, в в 2016 році у Польщі працює 16 тис. підприємств, де власниками або співвласниками є українці.



Дещиця додав, що наразі у Польщі навчається близько 50 тис. українських студентів.

Нагадаємо, у 2020 році українські заробітчани переказали в Україну $12,1 млрд, що на $200 млн більше, ніж у 2019 році.