За півтора-два місяці Україна почне масштабний контрнаступ, - голова Conflict Intelligence Team

Про це він розповів у інтерв'ю російському виданню Meduza.

"Приблизно через півтора-два місяці українська сторона розпочне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний. Українські генерали та сам Зеленський у цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є. Через півтора-два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії", - заявив розслідувач.

Згідно з його прогнозом, ЗСУ почнуть із Донбасу і намагатимуться відрізати шляхи постачання для російської армії.

Лєвієв спрогнозував, що найближчим часом триватимуть локальні бої на Донбасі.

"Якщо мобілізації (у РФ, - ред) не буде, все зводитиметься до позиційних боїв. Будуть спроби провести штурмові операції, щоб оточити те чи інше місто", - сказав розслідувач.