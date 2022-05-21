За півтора-два місяці Україна почне масштабний контрнаступ, - голова Conflict Intelligence Team
Очільник дослідницької групи Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв вважає, що Збройні сили України у липні-серпні 2022 року підуть в масштабний контрнаступ проти російських військ
Про це він розповів у інтерв'ю російському виданню Meduza.
"Приблизно через півтора-два місяці українська сторона розпочне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний. Українські генерали та сам Зеленський у цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є. Через півтора-два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії", - заявив розслідувач.
Згідно з його прогнозом, ЗСУ почнуть із Донбасу і намагатимуться відрізати шляхи постачання для російської армії.
Лєвієв спрогнозував, що найближчим часом триватимуть локальні бої на Донбасі.
"Якщо мобілізації (у РФ, - ред) не буде, все зводитиметься до позиційних боїв. Будуть спроби провести штурмові операції, щоб оточити те чи інше місто", - сказав розслідувач.
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