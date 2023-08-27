За раз летить лише 10-20, а не 100 як раніше: у РФ могли зменшити виробництво ракет, - ГУР

Адже якщо раніше окупанти під час масованих атак запускали по наших містах близько 100 ракет, то зараз – лише 10-20. Про це у спілкуванні з Islnd TV заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Якщо не помиляюся, якось одночасно був удар 120 ракет. Те, що вони за місяць виробляють, ми бачимо паузу, і вони одразу використовують усе по Україні", - зазначив він.

За словами Юсова, відновити ракетний запас, який був у неї до 24 лютого 2022 року вторгнення, Росія наразі не може.

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Разом з тим Юсов наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення жодної цілі ракетного терору РФ так і не було досягнуто.

"Так, для нас зберігається проблема – Україна велика за територією, і засобів протиповітряної і протиракетної оборони в нас досі недостатньо. Але жодних поставлених завдань цей ракетний терор не виконав ні взимку, ні зараз", - наголосив Андрій Юсов.