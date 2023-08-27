За раз летить лише 10-20, а не 100 як раніше: у РФ могли зменшити виробництво ракет, - ГУР
Не виключено, що Росія взяла паузу в процесі виготовлення ракет. Цим можна пояснити те, чому останнім часом вона використовує для ударів по Україну їхню меншу кількість
Адже якщо раніше окупанти під час масованих атак запускали по наших містах близько 100 ракет, то зараз – лише 10-20. Про це у спілкуванні з Islnd TV заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
"Якщо не помиляюся, якось одночасно був удар 120 ракет. Те, що вони за місяць виробляють, ми бачимо паузу, і вони одразу використовують усе по Україні", - зазначив він.
За словами Юсова, відновити ракетний запас, який був у неї до 24 лютого 2022 року вторгнення, Росія наразі не може.
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Разом з тим Юсов наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення жодної цілі ракетного терору РФ так і не було досягнуто.
"Так, для нас зберігається проблема – Україна велика за територією, і засобів протиповітряної і протиракетної оборони в нас досі недостатньо. Але жодних поставлених завдань цей ракетний терор не виконав ні взимку, ні зараз", - наголосив Андрій Юсов.
- Російсько-окупаційні війська у ніч проти 27 серпня здійснили спробу чергової ракетної атаки на столицю України, однак Сили протиповітряної оборони у небі над північними та центральними областями знищили усі цілі. Ними були чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.
- Ракети були випущені із літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса, що поблизу Саратова (Поволжя).
- Від падіння уламків російських ракет постраждали Київщина, де травмовано 2 людей й пошкоджено 10 приватних будинків.
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