За "ресурсний" законопроєкт №5600 готові голосувати 230-235 нардепів, - Арахамія

Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання фракції "Слуга народу", повідомляє Еспресо.TV.



"Ми йдемо по спеціальній процедурі. Вона передбачає по 5 правок від кожної фракції. Потім ще є 90 потенційних правок на підтвердження. Тобто, якщо скласти всі таймінг, то виходить десь 3 години розгляду. Може бути й швидше", - заявив він.



За інформацією джерел телеканалу "Еспресо", проголосувати документ однією монобільшістю не вдасться через вплив на депутатів фінансово-промислових груп. Зокрема, велику роботу веде бізнесгрупа Ріната Ахметова - він може сильно "постраждати" після ухвалення цього законопроєкту, бо збільшується рента на видобуток залізної руди та екологічний податок. Допомагати "Слузі народу" може половина фракції ОПЗЖ, яка підконтрольна Медведчуку (в ОПЗЖ є депутати, що орієнтуються на Медведчука-Рабіновича та Бойка-Льовочкіна). Також може підтримати частина "Батьківщини" й традиційні соратники більшості - групи "Довіра" і "За майбутнє".



Розгляд законопроєкту №5600 кілька разів переносили через брак голосів. За різними оцінками, завдяки йому бюджет може наповнитися сумою від 10 до 50 млрд грн.