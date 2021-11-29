За "ресурсний" законопроєкт №5600 готові голосувати 230-235 нардепів, - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що за "ресурсний" законопроєкт проголосують щонайменше 230 нардепів
Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання фракції "Слуга народу", повідомляє Еспресо.TV.
"Ми йдемо по спеціальній процедурі. Вона передбачає по 5 правок від кожної фракції. Потім ще є 90 потенційних правок на підтвердження. Тобто, якщо скласти всі таймінг, то виходить десь 3 години розгляду. Може бути й швидше", - заявив він.
За інформацією джерел телеканалу "Еспресо", проголосувати документ однією монобільшістю не вдасться через вплив на депутатів фінансово-промислових груп. Зокрема, велику роботу веде бізнесгрупа Ріната Ахметова - він може сильно "постраждати" після ухвалення цього законопроєкту, бо збільшується рента на видобуток залізної руди та екологічний податок. Допомагати "Слузі народу" може половина фракції ОПЗЖ, яка підконтрольна Медведчуку (в ОПЗЖ є депутати, що орієнтуються на Медведчука-Рабіновича та Бойка-Льовочкіна). Також може підтримати частина "Батьківщини" й традиційні соратники більшості - групи "Довіра" і "За майбутнє".
Розгляд законопроєкту №5600 кілька разів переносили через брак голосів. За різними оцінками, завдяки йому бюджет може наповнитися сумою від 10 до 50 млрд грн.
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