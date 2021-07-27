За рік режиму припинення вогню зафіксовано вдвічі менше обстрілів та загиблих, - Никифоров

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні була річниця запровадження режиму припинення вогню на Сході України - це перемир'я багато хто критикує. Називає його несправжнім, але варто поглянути на цифри. За попередній період, тобто за рік до 27 липня 2020 року: понад 4 тис. обстрілів, 88 загиблих і 500 поранених", - сказав Никифоров.



Він зауважив, що за останній рік (з 27 липня 2020 року і дотепер) 2 тис. обстрілів, 45 загиблих, 150 поранених.



"Отже, вдвічі менше обстрілів, вдвічі менше загиблих і більш ніж втричі менше поранених. Чи задоволений президент цими цифрами? Звичайно, ні", - сказав прессекретар президента.

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