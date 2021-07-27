За рік режиму припинення вогню зафіксовано вдвічі менше обстрілів та загиблих, - Никифоров
Прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів, що запровадження режиму припинення вогню на Сході України вдвічі зменшило кількість обстрілів та загиблих
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні була річниця запровадження режиму припинення вогню на Сході України - це перемир'я багато хто критикує. Називає його несправжнім, але варто поглянути на цифри. За попередній період, тобто за рік до 27 липня 2020 року: понад 4 тис. обстрілів, 88 загиблих і 500 поранених", - сказав Никифоров.
Він зауважив, що за останній рік (з 27 липня 2020 року і дотепер) 2 тис. обстрілів, 45 загиблих, 150 поранених.
"Отже, вдвічі менше обстрілів, вдвічі менше загиблих і більш ніж втричі менше поранених. Чи задоволений президент цими цифрами? Звичайно, ні", - сказав прессекретар президента.
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