За серпень на Донбасі від рук окупантів загинули дев'ятеро українських військових, 28 поранено
Через порушення російськими окупаційними військами режиму тиші в районі проведення ООС у серпні загинуло дев'ятеро українських військовослужбовців і ще 28 були поранені
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Упродовж серпня через порушення окупаційним контингентом Росії режиму припинення вогню, Україна втратила 9 своїх захисників, 28 було поранено", – наголосила вона.
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- Протягом 27 серпня з боку російських окупантів зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню на Донбасі поблизу населених пунктів. Вбито українського військового.
- 28 серпня 2021 року, з боку російських окупантів зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню на Донбасі біля 10 міст та селищ, з українського - 10 поранених і травмованих воїнів.
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