За стандартами НАТО пройшли навчання 12 тис. українських військових

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Вказано, що військові проходили навчання в межах програми DEEP, у якій Україна бере участь уже 10 років. Це допомагає вдосконалювати та підвищувати сумісність освіти українських воїнів з Альянсом. За цей час 12 тисяч українських військовослужбовців та викладачів пройшли навчання та підвищили кваліфікацію.

"Йдеться про підготовку науково-педагогічних працівників, інструкторів та інших фахівців - як для викладання процедур планування та ухвалення рішень за стандартами НАТО (TLP, MDMP, OPP), так і в частині посилення мовних спроможностей", - йдеться у повідомленні.

У межах програми військовослужбовців також готують на курсах командирів та інструкторів сержантського складу.

"За сприяння програми DEEP розроблено низку базових документів щодо змін у вищій військовій освіті. Зокрема, Дорожню карту вдосконалення мовної підготовки у Збройних Силах України, а також Концепцію трансформації системи військової освіти", - розповів генерал-лейтенант Павлюк.