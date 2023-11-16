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За стандартами НАТО пройшли навчання 12 тис. українських військових

16 листопада, 2023 четвер
17:31
Війна з Росією Ілюстративне фото

Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що станом на 16 листопада 12 тисяч українських військових пройшли навчання за стандартами НАТО

Про це йдеться на сайті Міноборони. 

Вказано, що військові проходили навчання в межах програми DEEP, у якій Україна бере участь уже 10 років. Це допомагає вдосконалювати та підвищувати сумісність освіти українських воїнів з Альянсом. За цей час 12 тисяч українських військовослужбовців та викладачів пройшли навчання та підвищили кваліфікацію. 

"Йдеться про підготовку науково-педагогічних працівників, інструкторів та інших фахівців - як для викладання процедур планування та ухвалення рішень за стандартами НАТО (TLP, MDMP, OPP), так і в частині посилення мовних спроможностей", - йдеться у повідомленні. 

У межах програми військовослужбовців також готують на курсах командирів та інструкторів сержантського складу.

"За сприяння програми DEEP розроблено низку базових документів щодо змін у вищій військовій освіті. Зокрема, Дорожню карту вдосконалення мовної підготовки у Збройних Силах України, а також Концепцію трансформації системи військової освіти", - розповів генерал-лейтенант Павлюк.

  • Станом на 10 листопада 30 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання у Великій Британії. Серед них артилеристи, морські піхотинці, інженери та бойові медики. 

Україна
військові
ЗСУ
НАТО
Військові новини
Міністр оборони України
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