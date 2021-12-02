Не лише спортзали, театри і подорожі: "тисячу Зеленського" за вакцинацію дозволили витрачати на книжки
1000 грн за повну вакцинацію від коронавірусу можна буде витратити на книжки
Про це повідомила у Facebook віце-прем'єр - міністрка економіки України Юлія Свириденко.
"Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інституцій, проаналізували втрати від карантину в книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми "єПідтримка", - пояснила Свириденко.
Програма "єПідтримка" стартує з 19 грудня
- Нагадаємо, 15 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного і транспортного секторів економіки: українці, які щепилися двома дозами вакцини від COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив перелік послуг, за які можна розплатитися цими виплатами.
- У Мінекономіки розповіли, що гроші можна буде отримати в грудні 2021 року.
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