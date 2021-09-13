За тиждень кількість вакцинованих освітян Києва досягне 80%, - КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зазначається, що вже за тиждень у столичних закладах освіти кількість вакцинованих працівників шкіл досягне 80%.

"Наше першочергове завдання – максимально вакцинувати працівників шкіл, аби не зупиняти освітній процес. На сьогодні вже 4 з 10 районів міста перетнули позначку у 80 відсотків вакцинованих працівників шкіл, ще 4 – майже досягли цієї цифри, а ще два райони нарощують темпи вакцинації та вийдуть на необхідний показник на наступному тижні", – наголосив Мондриївський.

Він розповів, що за майже два тижні навчання у столиці утримують одні з найменших темпів розповсюдження хвороби COVID-19 у закладах освіти, що стало можливим саме завдяки масовій вакцинації та дотриманню карантинних обмежень.

"Реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі складає менше ніж 0,1%, а серед учнів – 0,004%. Тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає. Ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році", - сказав Мондриївський.

Він нагадав, що в МОН зазначали, що за умови вакцинації 80% працівників, школи не закриватимуть навіть у разі погіршення епідеміологічної ситуації й зміни карантинної зони регіону.

Нагадаємо, 12 вересня 45 148 людей отримали щеплення від COVID-19.

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