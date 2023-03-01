За три дні з Авдіївки вивезли 8 людей, - керівник ВЦА Барабаш

Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

"Напружена ситуація навколо міста дійсно контрольована ЗСУ, але все може змінитися в один момент. Людей ця напруженість хвилює і маленькими групами люди виїжджають. Сьогодні вивезли 4 цивільні особи, позавчора - теж 4. На загальному фоні у 2,5 тис. людей - це ніби й мало, але ми тішимось цим групам на евакуацію", - сказав він.

Барабаш сказав, що змога у людей є, але не дуже є бажання.

"Сьогодні була нарада у керівника області щодо евакуації родин з дітьми. У нас є списки - з адресами, з локаціями, з телефонами. Вже почалась робота. У нас є обов'язкова евакуація, але морально її треба переводити у примусову евакуацію. Кириленко емоційно на такі історії реагував. Важко іноді цих людей не просто вмовляти, а й розшукати. Бо вони тікають, міняють локацію, ховають дітей. Це емоційно складні речі, але ми розуміємо, що ці речі потрібно робити. Чомусь нардепи у Раді до цього не можуть дійти і громадських діячів, які підіймають цю проблему, як і нас не чують", - підсумував очільник ВЦА.