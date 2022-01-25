"За участю міжнародних партнерів": Резніков заявив, що готовий зустрітися із міністром оборони РФ Шойгу
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий зустрітися із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу за участю міжнародних партнерів
Про це він сказав у кулуарах Верховної Ради у коментарі журналістам, передає Укрїнська правда.
"Я зустрічаюся з усіма міністрами оборони, які мають можливість продемонструвати підтримку України. Але якщо раптом, в рамках перемовин на майданчику в Брюсселі, чи на майданчику в Мюнхені за участі наших партнерів, міністрів оборони США, Об’єднаного Королівства і Північної Ірландії буде запропоновано зустрітися (з міністром оборони РФ Шойгу – ред.), то я буду готовий зустрітися", - сказав він журналістам.
- Нагадаємо, РФ посилила розвідку біля кордону з Україною: розгорнуто батальйон РЕБ.
- Крім того, колишній очільник МЗС України Павло Клімкін заявив, що Росія може протягом тижня-двох перетягнути ще військових до кордонів України і тоді будуть можливі різні сценарії.
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