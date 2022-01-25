"За участю міжнародних партнерів": Резніков заявив, що готовий зустрітися із міністром оборони РФ Шойгу

Про це він сказав у кулуарах Верховної Ради у коментарі журналістам, передає Укрїнська правда.



"Я зустрічаюся з усіма міністрами оборони, які мають можливість продемонструвати підтримку України. Але якщо раптом, в рамках перемовин на майданчику в Брюсселі, чи на майданчику в Мюнхені за участі наших партнерів, міністрів оборони США, Об’єднаного Королівства і Північної Ірландії буде запропоновано зустрітися (з міністром оборони РФ Шойгу – ред.), то я буду готовий зустрітися", - сказав він журналістам.

Нагадаємо, РФ посилила розвідку біля кордону з Україною: розгорнуто батальйон РЕБ.

Крім того, колишній очільник МЗС України Павло Клімкін заявив, що Росія може протягом тижня-двох перетягнути ще військових до кордонів України і тоді будуть можливі різні сценарії.