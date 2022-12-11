За відмову йти в атаку росіян розстрілюють на місці, - боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Лисенко
Боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко розповів, що за відмову штурмувати українські позиції мобілізованих росіян розстрілюють на місці
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Можу підтвердити, що росіян ніхто не змушує йти в атаку на наші позиції. Є просто розстріл. Якщо хтось не хоче йти в таку, то дуже делікатно питаються і просять просто вийти зі строю. Наївні зеки та мобілізовані виходять, а далі їх просто розстрілюють на місці. Це нам вже розповідав не один полонений, які просто тремтять від страху", - розповів Лисенко.
Боєць батальйону "Свобода" розповів про випадки, коли мобілізовані росіяни використовували зброю проти своїх командирів.
"Більшість з мобілізованих росіян ще тижнів два-три тому були офісними працівниками. Тепер же вони холоднокровні вбивці та штурмовики. Вони не розуміють, як та чим, коли штурмова бригада повинна формуватись хоча б років три, а їх за кілька тижнів кидають на фронт. Тому от така ситуація. Тих, кого не розстріляли, беруть зброю і використовують її проти своїх же командирів" - додав він.
- 10 грудня представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов повідомив в ефірі телеканалу “Еспресо”, що в російській армії є велика кількість відмовників і їх репресують - вони сидять "на підвалах", часом справа доходить до розстрілів
- Генштаб ЗСУ 11 жовтня повідомив, що в Росії продовжуються бунти серед мобілізованих.
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