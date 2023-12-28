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OPINION

За який здоровий глузд бореться Безугла?

Олексій Петров
28 грудня, 2023 четвер
08:07
Погляд Олексій Петров

Дивна якась у неї боротьба за здоровий глузд. Вибіркова

Майже кожен свій допис, Марʼяна (Безугла. - Ред.) закінчує фразою, "Я не зупинюсь боротися за здоровий глузд". І наче, ну якщо подивитися збоку, складається враження, що ось вона, ЗЕлена Жанна дʼАрк сучасності! Нарешті. Дочекались. Вона влізла на імпровізований броньовик і з криками, "Товарищи! Что же это такое происходит, товарищи?" шалено бореться за здоровий глузд.

Знати б тільки, про чий здоровий глузд мова? Якщо про її власний, то це дійсно треба робити. Бо там халепа…

Я ось тільки не зовсім памʼятаю її завзяту боротьбу за той самий глузд у 2019 році. Так, так…

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Саме тоді, коли генерала Дмитра Марченка, разом із двома своїми підлеглими, у справі, зліпленій з лайна та політичного божевілля, посадили за ґрати. Це те, що було видно. А ось те, що автоматично була паралізована робота Головного управління розвитку та супроводження (увага!) матеріального забезпечення МОУ, залишилось в тіні. І так хитро вийшло, що через цю "гучну" справу, ну зовсім випадково перестали купувати для армії бронежилети.

Ой! І так вийшло, що коли щось не купують, то склади врешті-решт виявились порожніми! В акурат перед початком повномасштабної агресії. Ой! Накидайте мені хтось посилань на гнівні дописи Марʼяни, (зразка 2019 року) стосовно цієї теми. І що цікаво. На посаді Головнокомандувача ЗСУ тоді була зоооооовсім інша людина.

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А ще, наприклад, можна пригадати одне велике нічого, в напрямку нарощення власного виробництва САУ "Богдана" та ПКРТ "Нептун". Чи памʼятає хтось і щось з уст Марʼяни, на кшталт, "Та що ви сидите? Чим ви думаєте? У нас війна йде, а ви тут про будівництво Університету президента розповідаєте! Воювати цеглою з його стін будете?". Не памʼятаєте? Я також щось не дуже.

Ну добре, добре. Можливо, ми усі пропустили її гнівні дописи, виступи з трибуни ВР, зокрема стосовно теми пройо… провалених державних оборонних закупівель. Теж нічого?

А коли влаштували заборону проводити аеророзвідку та відводили з фронту контрснайперські групи, Марʼяна, як майже найвеличніший фахівець в питаннях оборони країни, не могла ж промовчати! Так? Не могла?! Ну скажіть мені, що не могла? Ну! Я хочу це почути… Хм! Чомусь тиша!

Хоча тоді усі, хто хоча б на один відсоток усвідомлював, що в країні йде війна, криком кричали, "Та ви що??? Є**нулись? Що ж ви робите, потвори".

Дивна якась у неї боротьба за здоровий глузд. Вибіркова. Тут боремось, а тут мовчки спостерігаємо як Павлоградський завод майже припиняє свою роботу.

P.S. До речі, якщо я не помиляюсь, контрснайперські групи повернули на лінію фронту одразу ж після призначення Валерія Залужного на посаду Головнокомандувача ЗСУ.

Джерело

Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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