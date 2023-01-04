Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією За загибель мобілізованих росіян від удару HIMARS у Макіївці Шойгу та Суровікін не відповідатимуть, - військовий експерт Коваленко
Ексклюзив

За загибель мобілізованих росіян від удару HIMARS у Макіївці Шойгу та Суровікін не відповідатимуть, - військовий експерт Коваленко

4 січня, 2023 середа
15:34
війна з Росією Що залишилося від ПТУ №19 у м. Макіївка

Відповідальність за удар по скупченню російських військ, яке було розташоване в ПТУ, покладуть на офіцера нижчої чи середньої ланки, військове керівництво не чіпатимуть

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Цілком та повністю цю ситуацію локалізувати не вдасться - все одно будуть шукати винних. Російська пропаганда все одно використовує це в наративі: "Не забудем, не простим, отомстим". Саме в цьому наративі вони можуть використовувати макіївське знищення батальйонно-тактичної групи за лічені хвилини, щоб наступна хвиля мобілізації відбувалась саме під таким гаслом - "Треба помститися за Макіївку", - зазначив він.

На думку Коваленка, з цього може розпочатися репресивна форма мобілізації по Росії.

"Багато офіційних, посадових осіб у РФ та пропагандистська клоака вимагають когось покарати за це. Вони бачать, що дійсно були проблеми з розміщенням і це спричинило таку велику  кількість загиблих та поранених. Так чи інакше за це хтось відповідатиме. Це стовідсотково буде не Суровікін чи Шойгу, а офіцер нижчої чи середньої ланки", - підсумував експерт. 

  • Про те, що в новорічну ніч ЗСУ вдарили з HIMARS по казармі росіян у тимчасово окупованій Макіївці на місці ПТУ №19, повідомляв журналіст Денис Казанський. За інформацією в місцевих чатах, унаслідок удару було ліквідовано сотні російських військових. 
  • 2 січня в міноборони Росії визнали загибель 63 російських військових у Макіївці.
  • 3 січня Російська Федерація визнала смерть 89 військовослужбовців у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині в ніч проти 1 січня

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
російська армія
Донеччина
Сергій Шойгу
Макіївка
Військові новини
Читайте також:
Автор Євстратій Зоря
3 січня, 2023 вiвторок
Прихильники МП живуть у світі видуманих пророцтв та магічного "богослов’я"
3 січня, 2023 вiвторок
Стало відомо, скільки коштував бюджету новорічний концерт, який показали у телемарафоні
2 січня, 2023 понедiлок
В українській розвідці не виключають, що росіяни можуть піти у наступ одночасно з півночі та сходу
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.96
    Купівля 39.96
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 41.42
    Продаж 42.53
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
4 січня
16:01
У Дніпрі демонтували пам'ятники російським діячам Юхиму Пушкіну та Олександру Матросову
15:59
Ансу Фаті (праворуч)
"Барселона" виставила на трансфер футболіста, якого називали "новим Мессі"
15:56
Франція вперше почала постачати газ у Німеччину
"Це здоровий рівень": у Єврокомісії повідомили про заповненість газосховищ ЄС на 83%
15:56
НАТО
НАТО мусить збільшити військову допомогу Україні у кілька разів, - польський генерал Скшипчак
15:54
Інтерв’ю
Аріель Коен
Росія на собі має відчути ракетні удари, яких вона завдає по Україні, – політолог Коен
15:52
У 2022 році попри повномасштабну війну понад 90% підконтрольних Україні полів були засіяні, - міністр агрополітики
15:44
В окупованій Василівці на Запоріжжі знищено російську військову комендатуру, - мер Мелітополя Федоров
15:25
Польща
Польща планує візит до США для підтримки у справі воєнних репарацій від Німеччини
15:04
Юрій Ігнат
"Ідеться про життя людей": у Повітряних силах відповіли на закиди щодо "знищення дешевих дронів дорогими ракетами"
14:58
Анналена Бербок
"Мовчання може бути більш руйнівним, ніж говорити вголос і чітко", - глава МЗС Німеччини Бербок про злочини РФ
14:52
ЗСУ
"Від Криму до Донбасу": Буданов розповів, коли чекати на великий контрнаступ ЗСУ
14:36
ОПЗЖ
Майже 70 нардепів відмовилися підписати звернення спікера ВР про позбавлення представників ОПЗЖ повноважень депутатів
14:32
на фото: колаборант
Судитимуть військовослужбовця з ТрО Чернігівщини, який передавав дані про дислокацію ЗСУ спецслужбам Білорусі
14:30
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів про домовленості щодо постачання в Україну майже 1800 трансформаторів і понад 7 тис. генераторів
14:29
Ексклюзив
за Путіна
Росіяни, які не покинули РФ і не протестують проти війни, є прибічниками Путіна, - Чалий
14:29
У Києві вперше за останні 143 роки зафіксували рекорд середньодобової температури повітря
14:22
Андрій Лунін (в червоному светрі)
Український голкіпер Лунін зізнався, що страждає в "Реалі"
14:10
Зеленський показав світлини з Бахмута
Росіяни примусово вивезли мешканців Бахмута до Ростова, - ЦНС
14:10
ДБР
За час повномасштабного вторгнення ДБР оголосило підозри майже 500 колаборантам
14:02
OPINION
Володимир В'ятрович
"Слуги" грають у дві руки
13:58
Ексклюзив
Валерій Чалий
Світ дивиться, чи можна вчиняти як Путін. Якщо сила візьме верх - почнеться багато локальних конфліктів, - дипломат Чалий
13:54
Prozorro
Система торгів без аукціону Prozorro дозволяє створити вищу конкуренцію, – Мінінфраструктури про рішення уряду
13:45
У Росії партизани зупинили військові ешелони у районі Красноярська, - українська розвідка
13:41
Судовий вирок
Агентів РФ, які передавали ворогу інформацію про HIMARS і енергооб'єкти на Донеччині, засудили до 8 років ув'язнення
13:36
Іранські дрони Абабіль-5
Іран заявив про успішні випробування нового ударного безпілотника
13:36
Китай коронавірус
Через спалах COVID-19 у Китаї паралізована похоронна система, крематорії переповнені, - Bloomberg
13:31
Кукурудза
За минулий рік Україна експортувала товарів на $44,1 млрд. Це на 35% менше, ніж у 2021 році
13:20
дощ
В Україні суха погода зміниться дощами та зниженням температури: прогноз на 5 січня від Наталки Діденко
13:20
шпигун
У Польщі судитимуть росіянина і білоруса за шпигунство на користь ГРУ
13:15
електроенергія
В Україні зафіксовано зростання споживання електроенергії через активність бізнесу після святкових днів, – Укренерго
13:07
Волтер Каннінгем
У США помер останній астронавт, який брав участь у місії "Аполлон-7"
13:05
Ексклюзив
росія мобілізація
У РФ намагаються застосувати класичну радянську технологію щодо нової мобілізації, - політолог Рейтерович
13:04
Оновлено
Атака на Запоріжжя в ніч на 4 січня
Уночі окупанти атакували Запоріжжя, пошкоджено 8 будинків та дитсадок
12:55
Василь Голубєв, губернатор Ростовської області
Уночі в Ростовській області спрацювала ППО, - губернатор
12:50
Порошенко з волонтерами готує на фронт нову партію побутових кунгів
12:48
У Херсоні затримали зрадника, який охороняв будівлі рашистів під час окупації міста
12:31
НАТО
Армія США прибуде у Нідерланди для перекидання у Східну Європу, щоб посилити фланг НАТО
12:30
Армія РФ переміщує підрозділи на північ Криму
Армія РФ переміщує підрозділи на північ Криму, - ГУР
12:29
американські системи ППО Patriot
Кулеба анонсував розгортання Patriot в Україні "в максимально стислі терміни"
12:29
Південна та Північна Корея
У Південній Кореї розглянуть можливість призупинення мирної угоди з КНДР
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV