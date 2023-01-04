За загибель мобілізованих росіян від удару HIMARS у Макіївці Шойгу та Суровікін не відповідатимуть, - військовий експерт Коваленко
Відповідальність за удар по скупченню російських військ, яке було розташоване в ПТУ, покладуть на офіцера нижчої чи середньої ланки, військове керівництво не чіпатимуть
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.
"Цілком та повністю цю ситуацію локалізувати не вдасться - все одно будуть шукати винних. Російська пропаганда все одно використовує це в наративі: "Не забудем, не простим, отомстим". Саме в цьому наративі вони можуть використовувати макіївське знищення батальйонно-тактичної групи за лічені хвилини, щоб наступна хвиля мобілізації відбувалась саме під таким гаслом - "Треба помститися за Макіївку", - зазначив він.
На думку Коваленка, з цього може розпочатися репресивна форма мобілізації по Росії.
"Багато офіційних, посадових осіб у РФ та пропагандистська клоака вимагають когось покарати за це. Вони бачать, що дійсно були проблеми з розміщенням і це спричинило таку велику кількість загиблих та поранених. Так чи інакше за це хтось відповідатиме. Це стовідсотково буде не Суровікін чи Шойгу, а офіцер нижчої чи середньої ланки", - підсумував експерт.
- Про те, що в новорічну ніч ЗСУ вдарили з HIMARS по казармі росіян у тимчасово окупованій Макіївці на місці ПТУ №19, повідомляв журналіст Денис Казанський. За інформацією в місцевих чатах, унаслідок удару було ліквідовано сотні російських військових.
- 2 січня в міноборони Росії визнали загибель 63 російських військових у Макіївці.
- 3 січня Російська Федерація визнала смерть 89 військовослужбовців у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині в ніч проти 1 січня
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