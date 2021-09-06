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Заарештований у Криму журналіст Єсипенко заявив, що всі свідчення давав під тортурами, - адвокат

6 вересня, 2021 понедiлок
23:09
війна з Росією Владислав Єсипенко

Заарештований Росією в окупованому Криму фрілансер Радіо Свобода Владислав Єсипенко заявив, що всі свідчення на етапі попереднього слідства він зробив під тортурами

Про це повідомив адвокат Дмитро Дінзе, передає Кримська правозахисна група.

Заяву про тортури Єсипенко зробив під час засідання сімферопольського міського "суду", який розглядає його справу.

Крім того, Єсипенко заперечив співробітництво зі службою зовнішньої розвідки України, яке йому закидали окупанти. Журналіст наголосив, що займався висвітленням соціально-політичної ситуації в Криму.

Адвокат оцінив фізичний стан Єсипенка, як пригнічений і зазначив, що у журналіста бувають панічні атаки, оскільки він боїться виконання окупантами погроз.

"Суд" також заслухав співробітника ФСБ, який розповів про нібито дані щодо причетності Єсипенка до зберігання боєприпасів і вибухівки, через що окупанти провели операцію з його затримання. 

Застосування тортур до журналіста працівник ФСБ заперечив.

Також у "суді" допитали кінолога, який оглядав машину Єсипенка. Кінолог заявив, що собака нібито знайшла вибуховий пристрій у машині журналіста.

Наступне засідання "суду" заплановане на 13 вересня.

  • Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.
  • 12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.
  • До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.
  • 6 липня окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.
  • 16 липня Єсипенку оголосили обвинувальний висновок, йому загрожує до 18 років ув'язнення.
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