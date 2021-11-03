Заарештовано пособницю "ДНР", яка ховала вибухівку в борошні

Про це повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі.



Донецька обласна прокуратура повідомила 23-річній мешканці Донецька про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).



Слідство з'ясувало, що в жовтні 2021 підозрювана отримала завдання від бойовика "ДНР" і приїхала на підконтрольну Україні частину Донеччини для переміщення приготованого схрону з боєприпасами, вибуховими пристроями й речовинами. Усі заборонені предмети зловмисниця тримала вдома в пакуваннях з-під борошна.



Також пособниця окупантів мала здійснювати фото- й відеозйомку адмінбудівель і прилеглих територій, службового транспорту, що є об'єктами терористичної вразливості.



Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави розміром 227 тис. грн.



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