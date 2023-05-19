Про це під час засідання Радбезу ООН сказав заступник постійного представника США посол Роберт Вуд, передає Укрінформ.

"Забезпечення зброєю територіальної оборони України не продовжує і не загострює цей конфлікт. Швидше, ця зброя допомагає відбити вторгнення РФ до сусідньої країни та запобігти її подальшому вторгненню на суверенну територію України", - сказав він.

За словами Вуда, надання Україні зброї допомагає запобігти подальшим жорстокостям РФ щодо цивільного населення. Він також вважає це сприянням тому, аби витрати на енергоносії та продовольство в Європі та в усьому світі були меншими.

Заступник постпреда США вважає постачання зброї не причиною продовження непотрібної війни РФ.

"Якби Росія мала справжнє бажання деескалації, вона просто вивела б свої війська та припинила би вторгнення", - наголосив він та додав, що натомість Росія "лицемірно вносить такі теми на розгляд Ради Безпеки ООН" та звинувачує інших у смерті та руйнуваннях, спричиненими через її агресію.

Крім того, американський представник згадав про постачання іранських безпілотників до РФ, що грубо порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН: "Росія використовувала ці безпілотники, щоб атакувати критично важливу інфраструктуру України та вбивати українських мирних жителів".