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Забезпечення України зброєю запобігає конфлікту, а не загострює його, - США в ООН

19 травня, 2023 п'ятниця
06:37
Світ Радбез ООН

Військова допомога, яку країни-союзники надають Україні, не сприяє ескалації війни з Росією, а дає можливість ЗСУ протистояти агресії

Про це під час засідання Радбезу ООН сказав заступник постійного представника США посол Роберт Вуд, передає Укрінформ.

"Забезпечення зброєю територіальної оборони України не продовжує і не загострює цей конфлікт. Швидше, ця зброя допомагає відбити вторгнення РФ до сусідньої країни та запобігти її подальшому вторгненню на суверенну територію України", - сказав він.

За словами Вуда, надання Україні зброї допомагає запобігти подальшим жорстокостям РФ щодо цивільного населення. Він також вважає це сприянням тому, аби витрати на енергоносії та продовольство в Європі та в усьому світі були меншими.

Заступник постпреда США вважає постачання зброї не причиною продовження непотрібної війни РФ.

"Якби Росія мала справжнє бажання деескалації, вона просто вивела б свої війська та припинила би вторгнення", - наголосив він та додав, що натомість Росія "лицемірно вносить такі теми на розгляд Ради Безпеки ООН" та звинувачує інших у смерті та руйнуваннях, спричиненими через її агресію.

Крім того, американський представник згадав про постачання іранських безпілотників до РФ, що грубо порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН: "Росія використовувала ці безпілотники, щоб атакувати критично важливу інфраструктуру України та вбивати українських мирних жителів".

  • У четвер, 18 травня, РФ ініціювала засідання Ради Безпеки ООН, аби засудити постачання зброї Україні. 
  • Перед засіданням постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зауважив, що РФ скликала його, щоб поскаржитися на збиття своїх ракет в Україні. А під час засідання він заявив, що у Путіна є два шляхи виходу з нинішньої ситуації: або здатися, або повторити долю Адольфа Гітлера, який наклав на себе руки наприкінці Другої світової війни.
ООН
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Війна з Росією
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