Заборонені міномети і артилерія: упродовж 9 годин росіяни в зоні ООС скоїли 20 обстрілів
Cтаном на 9:00 18 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, 15 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.
"Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.
Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
В ООС уточнили, що контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
- Нагадаємо, що упродовж 17 лютого окупанти в ООС 60 разів порушили "тишу" в ООС, 43 з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а 18 лютого здійснили ще 6 обстрілів, з них 4 - із забороненої Мінськими угодами зброї.
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