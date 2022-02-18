Заборонені міномети і артилерія: упродовж 9 годин росіяни в зоні ООС скоїли 20 обстрілів

Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.



"Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.



В ООС уточнили, що контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Нагадаємо, що упродовж 17 лютого окупанти в ООС 60 разів порушили "тишу" в ООС, 43 з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а 18 лютого здійснили ще 6 обстрілів, з них 4 - із забороненої Мінськими угодами зброї.