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Головна війна з Росією Заборонені міномети і протитанкова зброя: минулої доби окупанти 6 разів порушили режим "тиші"

Заборонені міномети і протитанкова зброя: минулої доби окупанти 6 разів порушили режим "тиші"

13 жовтня, 2021 середа
07:26
війна з Росією

У вівторок, 12 жовтня, російські окупаційні війська у районі проведення Операції об'єднаних сил 6 разів порушували режим припинення вогню

Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.

Поблизу Зайцевого окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

У районі Новозванівки загарбники били з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Кримського росіяни застосували станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку Причепилівки вороги вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Під Красногорівкою противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів і гранатометів різних систем.  

У бік Мар'їнки окупанти били з 82-мм мінометів і ручних протитанкових гранатометів. 

12 жовтня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. 

На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.
 


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Операція об'єднаних сил
російська військова агресія
обстріли
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