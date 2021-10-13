Заборонені міномети і протитанкова зброя: минулої доби окупанти 6 разів порушили режим "тиші"
У вівторок, 12 жовтня, російські окупаційні війська у районі проведення Операції об'єднаних сил 6 разів порушували режим припинення вогню
Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.
Поблизу Зайцевого окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.
У районі Новозванівки загарбники били з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Кримського росіяни застосували станкові протитанкові гранатомети.
У напрямку Причепилівки вороги вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Під Красногорівкою противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів і гранатометів різних систем.
У бік Мар'їнки окупанти били з 82-мм мінометів і ручних протитанкових гранатометів.
12 жовтня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.
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