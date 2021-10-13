Заборонені міномети і протитанкова зброя: минулої доби окупанти 6 разів порушили режим "тиші"

Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.



Поблизу Зайцевого окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.



У районі Новозванівки загарбники били з автоматичних станкових гранатометів.



Неподалік Кримського росіяни застосували станкові протитанкові гранатомети.



У напрямку Причепилівки вороги вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Під Красногорівкою противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів і гранатометів різних систем.



У бік Мар'їнки окупанти били з 82-мм мінометів і ручних протитанкових гранатометів.



12 жовтня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.



На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.

