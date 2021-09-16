Заборонені міномети і протитанкова зброя: росіяни тричі обстріляли українські позиції
У середу, 15 вересня, російські війська в районі проведення операції Об'єднаних сил 3 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У районі Новолуганського окупанти обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї.
У напрямку Південного загарбники били зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Авдіївки росіяни стріляли із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів.
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