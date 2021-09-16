Заборонені міномети і протитанкова зброя: росіяни тричі обстріляли українські позиції

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У районі Новолуганського окупанти обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї.



У напрямку Південного загарбники били зі станкових протитанкових гранатометів.



Поблизу Авдіївки росіяни стріляли із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів.

