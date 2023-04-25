Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 25 квітня.

"Даємо старт секторальним санкціям проти Ірану. Попередні обмеження, запроваджені Україною та нашими партнерами щодо осіб та компаній, безпосередньо причетних до постачання зброї Росії, на жаль, не були сприйняті, як серйозне попередження. Що ж – ми посилимо наші аргументи. Також працюватимемо над тим, щоб до таких жорстких рішень долучилося якомога більше країн світу. Агресія проти України не залишиться непокараною. Точно так не залишиться непокараною допомога агресору", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлії Свириденко.

Уряд пропонує запровадити санкції строком на 50 років. Вони містять:

запобігання виведенню капіталів за межі України резидентами Ірану;

заборону передавати резидентам Ірану технології, права на об’єкти права інтелектуальної власності;

заборону здійснення інвестицій в Іран і до/на користь резидентів країни;

зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (зокрема переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;

заборону реєстрації Нацбанком України міжнародної платіжної системи, учасника міжнародної платіжної системи, операторами яких є резиденти Ірану тощо;

обмеження торговельних операцій з товарами, на міжнародні передачі яких поширюється дія Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" з резидентами Ірану (повна заборона). Також передбачено обмеження торговельних операцій з послугами, які пов'язані з постачанням, продажем, передачею, виробництвом або використанням таких товарів, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територією України, пов’язаних зі згаданими операціями.

Запропоновані санкції набудуть чинності після того, як відповідне рішення ухвалить РНБО, його введе в дію президент України та затвердить постановою Верховна Рада.