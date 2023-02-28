Канада запровадила нові санкції проти іранських високопосадовців

Про це в Оттаві заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, цитує Укрінформ.

Вона зазначила, що Канада не припинить підтримувати іранців і відстоюватиме надалі їх права людини.

"Іранський режим продовжує жорстоко утискати власний народ, відмовляючи йому в основоположних правах й свободах. Ми чуємо іранців та відзначаємо їх хоробрість та стійкість", - наголосила Жолі.

Під нові санкції потрапили 12 високопосадовців із Корпусу вартових Ісламської революції та Сил правопорядку. Усі вони "брали участь у грубих та систематичних порушеннях прав людини в Ірані, в тому числі під час летальних розгонів демонстрацій в курдських районах західного Ірану". Їхні активи на території Канади заморозять, а їх самих не впускатимуть до країни.

"Канада продовжить координувати із міжнародними партнерами реакцію на обурливе ставлення іранського режиму до власного народу, застосування ним пропаганди та дії, які загрожують міжнародному миру та стабільності", - зазначили в МЗС Канади.