ЄС розширив і продовжив санкції проти Ірану за порушення прав людини

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

"Сьогодні Рада вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо додаткових 8 осіб і однієї організації, відповідальні за серйозні порушення прав людини в Ірані", - повідомили в пресслужбі.

"Зокрема, Рада накладає санкції на членів судової влади, відповідальних за винесення смертних вироків у несправедливих судових процесах, і за катування засуджених", - додали там.

Тепер санкції діють проти 204 фізичних і 34 юридичних осіб і передбачають заморожування активів, заборону на в'їзд до ЄС і заборону надавати кошти чи економічні ресурси особам зі списку. Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може використовуватися для репресій, і обладнання для моніторингу телекомунікацій.

Минулого разу санкції продовжували 20 лютого.