ЄС розширив і продовжив санкції проти Ірану за порушення прав людини
ЄС продовжив термін дії обмежень, запроваджених проти Ірану за порушення прав людини, та додав до санкційного списку ще вісім фізичних осіб і одну організацію
Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.
"Сьогодні Рада вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо додаткових 8 осіб і однієї організації, відповідальні за серйозні порушення прав людини в Ірані", - повідомили в пресслужбі.
"Зокрема, Рада накладає санкції на членів судової влади, відповідальних за винесення смертних вироків у несправедливих судових процесах, і за катування засуджених", - додали там.
Тепер санкції діють проти 204 фізичних і 34 юридичних осіб і передбачають заморожування активів, заборону на в'їзд до ЄС і заборону надавати кошти чи економічні ресурси особам зі списку. Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може використовуватися для репресій, і обладнання для моніторингу телекомунікацій.
Минулого разу санкції продовжували 20 лютого.
- 28 лютого канадський уряд увів нові санкції проти іранських високопосадовців, які відповідальні за порушення прав людини.
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