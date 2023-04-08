Заборонили та забрали землю: ще одна громада Хмельниччини відмовилася від УПЦ (МП)
На території Летичівської територіальної громади, що на Хмельниччині, ухвалили рішення про заборону діяльності УПЦ (МП)
Про це повідомив Летичівський селищний голова Ігор Тисячний, пише Суспільне.
За словами голови, рішення щодо заборони УПЦ (МП) на території громади підтримали 18 депутатів.
"Таким чином, на 36-й сесії VIII скликання Летичівської селищної ради прийнято відповідні рішення: заборонити діяльність УПЦ московського патріархату на території Летичівської громади і припинити права постійного користування земельними ділянками релігійним організаціям та звернутися до Кабінету Міністрів України щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог Законів України", - зазначив він.
- Нагадаємо, у суботу, 8 квітня, біля кафедрального собору святого благовірного князя Олександра Невського в Кам'янці-Подільському зібралися прихильники та противники московського патріархату.
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