Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Забудова парку "Нивки": заступнику голови КМДА Оленичу оголосили про підозру. Він каже, що НАБУ ввели в оману

Забудова парку "Нивки": заступнику голови КМДА Оленичу оголосили про підозру. Він каже, що НАБУ ввели в оману

3 листопада, 2023 п'ятниця
02:08
Кримінал Петро Оленич

У четвер, 2 листопада, НАБУ й САП повідомили заступнику голови Київської міської державної адміністрації про підозру у зловживанні службовим становищем

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

За версією слідства, в листопаді 2019 року підозрюваний (на той час директор департаменту земельних ресурсів КМДА) отримав на розгляд проєкт землеустрою, який де-факто передбачав забудову частини парку. Йшлося про виключення земельної ділянки (східна частина парку) та передачу її приватній компанії в оренду для будівництва житлово-офісного комплексу. 

У НАБУ кажуть, що в липні 2019 року департамент відправив проєкт на доопрацювання землеустрою через належність ділянки до природно-заповідного фонду. 

"Втім посадовець проігнорував цей факт та подав проєкт рішення разом з пояснювальною запискою на розгляд депутатів Київської міської ради. Аби забезпечити гарантоване голосування за проєкт рішення, посадовець зазначив у пояснювальній записці, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду. Це не відповідало дійсності й спростовувалось інформацією з бази міського земельного кадастру, яка перебувала у веденні департаменту", – зазначають слідчі. 

У НАБУ додали, що згодом постановою Північного апеляційного господарського суду рішення міськради скасували як незаконне, а договір оренди було визнано недійсним. Будівництво на території парку припинили.

У підсумку таких дій, як стверджує НАБУ, компанія отримала під забудову частину парку площею 0,6 га, а територіальна громада Києва втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду. А територіальна громада зазнала близько 6,4 млн грн збитків.

З огляду на це, заступнику голови КМДА повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення під забудову. 

У НАБУ не повідомили імені підозрюваного, проте, вочевидь, мова про Петра Оленича. У своєму телеграм-каналі він прокоментував вручення підозри.

"Що буває, коли НАБУ вводять в оману? Воно вручає підозру. Справа стосується ніби-то незаконного проєкту рішення Київради, на підставі якого прийнято рішення про відведення земельної ділянки. Насправді ж департамент земельних ресурсів діяв згідно з чинним законодавством і на підставі рішення Київської міської ради. Всі дозволи і містобудівна документація були видані ще в 2017-18 роках (до зайняття мною посади), а проєкт погоджений відповідними органам влади", – написав Оленич. 

Він додав, що департамент "завжди сприяв і надавав всю запитувану інформацію правоохоронним органам та співпрацював зі слідством з цього питання". 

Чиновник зазначив, що він вимагає неупередженого слідства та готовий до співпраці з правоохоронними органами. 

"Свою правоту і невинуватість доводитиму у правовий спосіб. А також наполягатиму на виявленні та притягненні до відповідальності громадян, які ввели в оману правоохоронців, надавши недостовірну інформацію щодо цієї справи", – додав він.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
1 листопада, 2023 середа
Після постачання РФ боєприпасів з Північної Кореї в українців має бути близько 20 млн снарядів у сховищах. Колонка Сергія Згурця
карта заставочна
Автор Богдан Бачинський
1 листопада, 2023 середа
Карта бойових дій за період 26-31 жовтня: Авдіївка б’є всі рекорди та готується до облоги
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
2 листопада, 2023 четвер
Армія Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.86
  • EUR
    Купівля 39.49
    Продаж 40.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
3 листопада
01:28
У Росії "націоналізували" кондитерську фабрику "Конті-Рус" Бориса Колеснікова
01:21
Оновлено
збита ракета, Київ 9 травня
Нічний обстріл України 3 листопада: у Харкові зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі
00:58
Кріштіану Роналду
FouFourTwo презентував рейтинг найкращих футболістів в історії ЧС. Роналду зігнорували
00:36
Марченко і Медведчук
Маєтки Медведчука й Марченко в Україні не конфісковано, їх досі охороняють, – Bihus.Info
00:27
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна анонсувала повернення на корт
2023, четвер
2 листопада
23:45
Жодної одиниці техніки, яку США надали Україні, не використали не за призначенням, - посол Брінк
23:14
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Данілов розповів, за яких умов можуть розглянути питання щодо демобілізації
22:41
Еммануель Макрон і Шавкат Мірзієєв
Президент Франції відвідав Узбекистан: обговорили уран та енергобезпеку
22:41
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ перед публікацією звіту щодо прогресу України на шляху до ЄС 
22:12
Анатолій Васянович
Помер український телеведучий і диктор новин Анатолій Васянович
22:07
ракета Онікс
Дві балістичні ракети "Онікс", які ворог запустив по Одещині, у польоті "втратили бойову спроможність"
22:01
Ексклюзив
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
"Росію посунуть ще далі на узбіччя": дипломат про перспективи зустрічі Сі та Байдена
21:48
Сили оборони відбили 18 атак ворога біля Мар'їнки, - Генштаб
21:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
У війні з Росією потрібен новий "порох". Колонка Сергія Згурця
21:19
Е-черга на ВЛК доступна в усіх військових поліклініках, – Міноборони
21:13
Оновлено
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Армія Ізраїлю заявила, що повністю оточила місто Газа
20:59
Володимир Зеленський, Нідерланди, допомога Україні
Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів Оллонгрен і нагородив її орденом
20:14
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Бербок запропонувала реформувати ЄС в очікуванні вступу нових членів
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Про що написав Залужний?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 617-го дня війни: ЗСУ вполювали ворожий штурмовик Су-25, в Україні випробували унікальний комплекс, який створює захисний купол проти дронів
19:37
Валерій Залужний, Чехія, допомога Україні
Подальша підтримка та обмін досвідом: очільник генштабу Чехії у Києві зустрівся з Залужним
19:12
санкції проти РФ
Понад 130 постачальників військових технологій: США ввели масштабний пакет санкцій проти РФ
19:10
Оновлено
Ярослав Ракицький (попереду)
Кубок України: результати усіх матчів чвертьфіналу
19:09
OPINION
Юрій Гудименко
Якщо МВС самотужки не може впоратися з "тишлеками", то за це має взятися громадськість
19:06
гепатит А
МОЗ спростувало фейк про впровадження в Україні карантину через спалах гепатиту А
18:38
евакуація дітей
На Донеччині з трьох громад, які перебувають під постійними обстрілами РФ, евакуювали 67 дітей
18:30
На таврійському напрямку сили оборони України знищили ворожий Су-25
18:03
OPINION
Дана Ярова
Чесні і прозорі торги дали можливість зменшити ціни на харчі для ЗСУ на третину
17:58
кіно, кінотеатр
У річницю падіння Берлінського муру в Україні стартує фестиваль "Нове німецьке кіно"
17:53
Еммануель Макрон і Касим-Жомарт Токаєв
Візит Макрона в Казахстан: Франція постачатиме системи ППО і претендує на будівництво АЕС
17:48
школа в окупації
Українські вчителі на ТОТ відмовляються співпрацювати з росіянами: окупанти просять прислати педагогів з РФ
17:30
війна в Україні
В Україні успішно пройшла випробування оборонна система, яка пригнічує російську ГЛОНАСС
17:22
Марія Захарова
РФ назвала участь Вірменії у саміті щодо української Формули миру "демонстративним антиросійським жестом"
17:15
Ексклюзив
Третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста, - начальник МВА Барабаш
17:06
promova
Українці отримали безплатний рremium-доступ до застосунку з вивчення мов Promova
16:48
Верховна Рада
Комітет ВР схвалив законопроєкт про податкові перевірки до другого читання: внесено дві поправки
16:42
В Україні утворили 529 Рад ВПО. Які їх функції
16:40
Мая Санду
Санду звинуватила РФ у втручанні в місцеві вибори у Молдові
16:31
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Рівень корупції починає турбувати військових більше, ніж нестача снарядів, - Разумков
16:26
на фото Міхеїл Саакашвілі
Польща заявила, що вступ Грузії до ЄС залежатиме від подальшої долі Саакашвілі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV