Забудова парку "Нивки": заступнику голови КМДА Оленичу оголосили про підозру. Він каже, що НАБУ ввели в оману

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

За версією слідства, в листопаді 2019 року підозрюваний (на той час директор департаменту земельних ресурсів КМДА) отримав на розгляд проєкт землеустрою, який де-факто передбачав забудову частини парку. Йшлося про виключення земельної ділянки (східна частина парку) та передачу її приватній компанії в оренду для будівництва житлово-офісного комплексу.

У НАБУ кажуть, що в липні 2019 року департамент відправив проєкт на доопрацювання землеустрою через належність ділянки до природно-заповідного фонду.

"Втім посадовець проігнорував цей факт та подав проєкт рішення разом з пояснювальною запискою на розгляд депутатів Київської міської ради. Аби забезпечити гарантоване голосування за проєкт рішення, посадовець зазначив у пояснювальній записці, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду. Це не відповідало дійсності й спростовувалось інформацією з бази міського земельного кадастру, яка перебувала у веденні департаменту", – зазначають слідчі.

У НАБУ додали, що згодом постановою Північного апеляційного господарського суду рішення міськради скасували як незаконне, а договір оренди було визнано недійсним. Будівництво на території парку припинили.

У підсумку таких дій, як стверджує НАБУ, компанія отримала під забудову частину парку площею 0,6 га, а територіальна громада Києва втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду. А територіальна громада зазнала близько 6,4 млн грн збитків.

З огляду на це, заступнику голови КМДА повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення під забудову.

У НАБУ не повідомили імені підозрюваного, проте, вочевидь, мова про Петра Оленича. У своєму телеграм-каналі він прокоментував вручення підозри.

"Що буває, коли НАБУ вводять в оману? Воно вручає підозру. Справа стосується ніби-то незаконного проєкту рішення Київради, на підставі якого прийнято рішення про відведення земельної ділянки. Насправді ж департамент земельних ресурсів діяв згідно з чинним законодавством і на підставі рішення Київської міської ради. Всі дозволи і містобудівна документація були видані ще в 2017-18 роках (до зайняття мною посади), а проєкт погоджений відповідними органам влади", – написав Оленич.

Він додав, що департамент "завжди сприяв і надавав всю запитувану інформацію правоохоронним органам та співпрацював зі слідством з цього питання".

Чиновник зазначив, що він вимагає неупередженого слідства та готовий до співпраці з правоохоронними органами.

"Свою правоту і невинуватість доводитиму у правовий спосіб. А також наполягатиму на виявленні та притягненні до відповідальності громадян, які ввели в оману правоохоронців, надавши недостовірну інформацію щодо цієї справи", – додав він.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.