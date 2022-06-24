Забудьте про "втому від України", - Дмитро Кулеба

Про це Дмитро Кулеба заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Очільник зовнішньополітичного відомства переконує, що жодної втоми від України в Європі не існує, а такі наративи нав’язує російська пропаганда.

"Ну, яка ж втома від України?! Та тут суцільне свято від України! Подивіться, голова Євроради твітить – вітає, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії представляла висновок щодо України в жовто-блакитному костюмі... Це – російський наратив, щоб підкреслити нашу меншовартість про те, що від нас хтось десь утомився", - пояснив Кулеба.

23 червня Україна отримала статус держави-кандидата на вступ до ЄС.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники Євросоюзу докладуть усіх зусиль, аби Україна отримала членство за спрощеною процедурою.

Боррель заявив, що Євросоюз негайно запустить підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС.

Голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, статус кандидата на вступ до ЄС надали авансом і Україні необхідно провести реформи у різних сферах.

Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС після надання Україні статусу кандидата на членство.

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