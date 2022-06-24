Забудьте про "втому від України", - Дмитро Кулеба
Керівник української дипломатії закликає забути про такий термін як "втома від України", це — російський наратив
Про це Дмитро Кулеба заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Очільник зовнішньополітичного відомства переконує, що жодної втоми від України в Європі не існує, а такі наративи нав’язує російська пропаганда.
"Ну, яка ж втома від України?! Та тут суцільне свято від України! Подивіться, голова Євроради твітить – вітає, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії представляла висновок щодо України в жовто-блакитному костюмі... Це – російський наратив, щоб підкреслити нашу меншовартість про те, що від нас хтось десь утомився", - пояснив Кулеба.
- 23 червня Україна отримала статус держави-кандидата на вступ до ЄС.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники Євросоюзу докладуть усіх зусиль, аби Україна отримала членство за спрощеною процедурою.
- Боррель заявив, що Євросоюз негайно запустить підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС.
- Голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, статус кандидата на вступ до ЄС надали авансом і Україні необхідно провести реформи у різних сферах.
- Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС після надання Україні статусу кандидата на членство.
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