Задіяли заборонену зброю: з початку доби окупанти 4 рази порушили "тишу", поранено мирного жителя
Станом на вечір 23 липня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Також з мінометів 120-го калібру окупанти здійснили обстріл приватного сектору Опитного
З автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар’їнка, внаслідок чого місцевий мешканець дістав осколкові поранення.
Українські військові оперативно надали пораненому першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я потерпілого – задовільний.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.
Серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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